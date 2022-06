Política Bolsonaro participa de motociata com apoiadores nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2022

Presidente está em Orlando, na Flórida, onde inaugurou vice-consulado Foto: Reprodução/Redes Sociais Presidente está em Orlando, na Flórida, onde inaugurou vice-consulado Foto: Reprodução/Redes Sociais

O presidente Jair Bolsonaro participou de uma motociata com apoiadores em Orlando, na Flórida, na manhã deste sábado (11). Um grupo de motociclistas brasileiros se reuniu em uma rua para seguir o chefe do Executivo, que liderou a comitiva.

Bolsonaro discursou aos apoiadores que reuniram ao redor dele. “Com uma aproximação com o atual presidente (Joe Biden), bons frutos colheremos para todos nós”, afirmou.

O evento teve transmissão em tempo real pelas redes sociais do presidente. Enquanto dirigiam pela cidade, os manifestantes buzinavam e gritavam palavras de ordem. Simpatizantes de Bolsonaro nas calçadas balançavam bandeiras do Brasil e gritavam em apoio ao presidente.

A motociata ocorreu logo depois do discurso de Bolsonaro para a comunidade brasileira no estado americano. No encontro, ele aproveitou para enumerar posicionamentos da campanha eleitoral, como a manutenção da criminalização do aborto.

Mais cedo, Bolsonaro participou ainda da inauguração do vice-consulado do Brasil em Orlando. Ele chegou aos Estados Unidos na quinta-feira, quando viajou ao país para participar da Cúpula das Américas, na Califórnia. Na ocasião, se encontrou com o presidente norte-americano, Joe Biden, e afirmou que deixa o governo de forma democrática se perder as eleições de outubro.

