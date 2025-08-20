Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Bolsonaro planejou pedir asilo político na Argentina, diz a Polícia Federal

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A PF encontrou no smartphone de Bolsonaro um arquivo editável sem data e assinatura.

Foto: Reprodução
A PF encontrou no smartphone de Bolsonaro um arquivo editável sem data e assinatura. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (20) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por tentativa de obstrução de Justiça no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. Durante as investigações, a PF encontrou mensagens de Jair Bolsonaro planejamento um pedido de asilo político na Argentina.

A PF encontrou no smartphone de Bolsonaro um arquivo editável sem data e assinatura em que é pedido asilo político em regime de urgência para Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, o teor do documento revela que Bolsonaro, desde fevereiro de 2024, planejou atos para fugir do País, com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal.

No relatório, a PF informou que foram extraídos do celular de Jair Bolsonaro áudios e conversas com Malafaia e Eduardo Bolsonaro que haviam sido apagados.

Esses registros reforçariam, segundo os investigadores, as tentativas de articulação para intimidar autoridades brasileiras e atrapalhar os inquéritos que apuram a trama golpista.

“As mensagens demonstram que as sanções articuladas dolosamente pelos investigados foram direcionadas para coagir autoridades judiciais do Supremo Tribunal Federal (STF) que atuam no julgamento da AP n° 2668-STF, com a finalidade de favorecer interesse próprio, qual a seja, impedir eventual condenação criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus, acusados pela prática dos crimes de organização Criminosa, Abolição Violenta ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado”, diz o documento da PF.

O relatório da Polícia Federal também apresenta os meta dados do documento de 33 páginas que indicam que o arquivo foi criado por um usuário chamado “Fernanda Bolsonaro”, que também é o último autor do documento.

“Nesse sentido, é possível que o usuário em questão esteja vinculado à pessoa de Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, nora do ex-presidente e esposa do senador Flavio Nantes Bolsonaro”, diz o relatório da PF.

A Polícia Federal relembra no relatório que cerca de dois meses antes da última edição do documento, em 5 de dezembro de 2023, Bolsonaro informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que viajaria para a Argentina entre 7 e 11 de dezembro.

“Os elementos informativos encontrados indicam, portanto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha em sua posse documento que viabilizaria sua evasão do Brasil em direção à República Argentina, notadamente após a deflagração de investigação pela Polícia Federal com a identificação de materialidade e autoridade delitiva quanto aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por organização criminosa”, diz o relatório.

A decisão consta de relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) e também resultou em medidas contra o pastor Silas Malafaia, alvo de busca e apreensão e de retenção de passaporte. Segundo a investigação, agentes cumpriram mandado de busca pessoal contra o pastor, com apreensão de celular e outros materiais.

Malafaia retornou nesta quarta ao Brasil, vindo de Lisboa. Ele foi recebido no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e conduzido para prestar depoimento à PF. O inquérito foi aberto em maio, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que apontou a atuação de Eduardo Bolsonaro em busca de sanções contra ministros do STF junto ao governo dos Estados Unidos.

O caso levou à abertura de investigação contra Jair Bolsonaro, que já cumpre prisão domiciliar por descumprimento de ordens judiciais. No início de julho, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou a apuração por mais 60 dias, destacando a necessidade de novas diligências.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Jair e Eduardo Bolsonaro são indiciados pela Polícia Federal por coação na ação penal do golpe
Polícia Federal faz buscas e apreensões contra Silas Malafaia
https://www.osul.com.br/bolsonaro-planejou-pedir-asilo-politico-na-argentina-diz-a-policia-federal/ Bolsonaro planejou pedir asilo político na Argentina, diz a Polícia Federal 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul encerra primeiro semestre com queda de 17% no índice de mortes violentas
Política Supremo condena Carla Zambelli a 5 anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento
Política “Democracia não se faz com impunidade, omissão e covardia”, afirma Alexandre de Moraes
Mundo Em evento na Colômbia, Lula diz que países ricos usam combate ao crime como “pretexto para violar soberania”
Economia Ibovespa salta 2,6% no último pregão da semana; dólar recua
Mundo Polícia argentina cumpre mandados de busca após áudios vazados ligarem irmã de Milei a suposta cobrança de propina
Porto Alegre Porto Alegre registra chuva equivalente a quase todo o mês de agosto nesta sexta-feira
Porto Alegre Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos de terra em Porto Alegre
Política Defesa de Bolsonaro responde ao ministro Alexandre de Moraes e nega descumprimento de medidas: “Vazios de indícios”
Política Eduardo Bolsonaro recebeu R$ 4,1 milhões em menos de dois anos e Carlos R$ 4,8 milhões em um ano, diz a Polícia Federal
Pode te interessar

Mundo Número de imigrantes nos Estados Unidos cai pela primeira vez em décadas

Mundo ONU acusa Israel de usar fome como arma de guerra em Gaza

Mundo Dias após pedir renúncia de CEO, Trump diz que Intel concorda em dar 10% da empresa aos Estados Unidos

Mundo Trump diz que pode intervir em Chicago, Nova York e San Francisco, cidades governadas por adversários