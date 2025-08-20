Política Jair e Eduardo Bolsonaro são indiciados pela Polícia Federal por coação na ação penal do golpe

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Polícia Federal também realizou medidas contra o pastor Silas Malafaia. Foto: Beto Barata/PL A Polícia Federal também realizou medidas contra o pastor Silas Malafaia. (Foto: Beto Barata/PL) Foto: Beto Barata/PL

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, foram indiciados pela Polícia Federal nesta quarta-feira (20) por tentativa de obstrução de Justiça. A Polícia Federal também realizou medidas contra o pastor Silas Malafaia, como de busca e apreensão e retenção de passaporte.

A investigação foi aberta em maio pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator dos principais casos que vêm fechando o cerco contra o ex-presidente e seus aliados, como a ação penal da trama golpista e os inquéritos das fake news e das milícias digitais.

Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar Eduardo por articular a aplicação de sanções do governo Donald Trump contra integrantes do STF num momento em que os magistrados se debruçam sobre a trama golpista.

A PGR apontou indícios de crimes como obstrução de Justiça, coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. Agora, com o indiciamento da PF, a Procuradoria vai analisar se há elementos suficientes para apresentar uma denúncia (uma acusação formal) contra o ex-presidente e seu filho.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20) mostrou que sete em cada 10 brasileiros (69%) avaliam que Eduardo está defendendo interesses próprios e de sua família por conta de sua atuação diante das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o último dia 4 por decisão de Moraes dentro da mesma investigação. O ministro do Supremo avaliou que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares impostas no dia 18 de julho, quando ele foi alvo de uma operação de busca e apreensão da PF, ao se dirigir a apoiadores em manifestações bolsonaristas no último dia 3.

Entre as restrições vigentes desde julho está, inclusive, a proibição de qualquer contato com Eduardo Bolsonaro. No âmbito da mesma investigação, Moraes já havia bloqueado as contas do filho 03 e sua mulher, Heloísa, que vivem em um autoexílio nos EUA desde março.

A abertura da apuração pelo Supremo a pedido da PGR foi um dos argumentos citados por Eduardo para justificar a decisão de não voltar ao Brasil. O licenciamento de seu mandato terminou em meados de julho e as faltas começaram a ser contabilizadas no início deste mês, com o retorno das atividades do Legislativo após o recesso parlamentar informal.

Eduardo pode atingir o limite de faltas que lhe sujeitaria à cassação do mandato em novembro, como mostramos no blog. No entanto, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), vem sinalizando que a contabilização pode ser feita apenas no ano que vem, após o recesso de fim de ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/jair-e-eduardo-bolsonaro-sao-indiciados-pela-policia-federal-por-coacao-na-acao-penal-do-golpe/

Jair e Eduardo Bolsonaro são indiciados pela Polícia Federal por coação na ação penal do golpe

2025-08-20