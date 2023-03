Política Bolsonaro participa da posse de Michelle, chora e fala em “momentos difíceis”

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Ex-presidente participou da cerimônia por meio de videoconferência direto dos Estados Unidos Foto: Reprodução de vídeo Ex-presidente participou da cerimônia por meio de videoconferência direto dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Michelle Bolsonaro tomou posse na manhã desta terça-feira (21) como presidente nacional do PL Mulher, organização das parlamentares mulheres que compõe o Partido Liberal, em cerimônia realizada em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia por meio de videoconferência, e chegou a se emocionar. Fora do Brasil desde dezembro do ano passado, o ex-presidente tem participado à distância de reuniões e eventos da sigla.

“Hoje é um dia muito especial. Estamos ai com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente nesse evento ao lado da minha esposa e da minha família, mas a vida se faz em momentos felizes e momentos tristes. E tudo passa a ser ensinamento para nós. E creio eu que esse momento difícil para todos os brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes temos que sofrer para darmos valor ao que esta em nosso lado”, disse o ex-presidente.

No final de sua fala, Bolsonaro mandou um abraço para os homens e um “beijo nas mulheres”. A ex-primeira-dama brincou com a situação e agradeceu o apoio do marido. Em seguida, pediu para que os presentes cantassem “Parabéns para você” a Bolsonaro. O ex-presidente faz aniversário nesta terça-feira.

“Eu te amo, meu velho”, se declarou Michelle.

Convite

O convite para que Michelle assumisse a posição de liderança no PL foi aceito na metade de fevereiro, quando a ex-primeira-dama participou de uma reunião com a bancada feminina da sigla. Na ocasião, o partido anunciou que “Michelle irá viajar o Brasil promovendo reuniões em grandes cidades, com o objetivo de atrair mais filiadas e aumentar a participação feminina na política”.

Na sua fala, a ex-primeira-dama reforçou o compromisso de viajar pelo país para que possa “entender as necessidades de cada estado e cada município”. Ao tomar posse, Michelle Bolsonaro falou sobre a importância da posição que passa a ocupar:

“Estarei com vocês, irei percorrer todo o brasil para saber a necessidade de cada canto. Hoje é um dia muito especial em minha vida, ainda mais por tomar posse em um mês que celebramos o nosso mês. Começaremos juntas a trabalhar para sermos as mulheres que, no futuro, serão lembradas por terem contribuído para a equidade.”, disse a ex-primeira dama.

O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, deu início à celebração e foi sucedido pelo líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes, pelo governador de Santa Catarina Jorginho Mello, que viajou para a solenidade, e pelo senador Magno Malta (ES). Os quatro destacaram a importância feminina na sigla. Antiga presidente do PL Mulher, a deputada Soraya Santos (RJ) fez a passagem de posse.

Em seu discurso, Malta fez um comentário considerado transfóbico.

“A mulher é melhor que o homem porque nasceu com uma peça a mais. Algo que o homem nunca vai ter, nem com cirurgia (…) porque mulher tem útero”, disse ele. A declaração ocorre quase duas semanas após o pronunciamento preconceituoso de Nikolas Ferreira (MG) na tribuna da Câmara dos Deputados.

Da Família do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) e sua esposa, Heloísa, compareceram a posse de Michelle, assim como os parlamentares Tiririca (SP), Maurício do Vôlei (SP), Eduardo Bolsonaro (SP). Da bancada feminina da sigla, estavam Bia Kicis (DF), Silvia Waiãpi (AP) e Amália Barros (MT).

