O ministro da Educação já afirmou em diversas ocasiões que não pretender revogar a reforma. O objetivo do governo é somente conduzir uma revisão das regras que criaram o “Novo Ensino Médio”.

Santana já argumentou ser inviável reverter as alterações feitas por Temer porque a medida está em fase de implementação neste ano. Ele defendeu, assim como Lula, que haja um grupo de trabalho em que se discuta as mudanças viáveis. Na semana passada, o Ministério da Educação (MEC) abriu consulta pública sobre o modelo.

Movimentos sociais e organizações estudantis, como a União Nacional do Estudantes, criticam o novo ensino médio por reduzir a carga horária de parte das disciplinas, como Filosofia e Sociologia, para encaixar cursos técnicos e profissionalizantes na grade. As associações de professores também se queixam da sobrecarga dos docentes, que são obrigados a ministrar as novas disciplinas.

Lula disse já ter se reunido com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e com o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo para discutir propostas da categoria. O governo, no entanto, ainda não apresentou um esboço das alterações que podem ser feitas na reforma.