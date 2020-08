O presidente Jair Bolsonaro afirmou que enviará nas próximas semanas alimentos e medicamentos ao Líbano, após a explosão que atingiu o seu principal porto, em Beirute, na última terça-feira (04). A explosão devastou parte da cidade, deixou ao menos 158 mortos e 300 mil desabrigados e causou prejuízos estimados em US$ 15 bilhões.

Bolsonaro prometeu o envio de 4 mil toneladas de arroz ao Líbano, que teve o estoque de grãos e cereais comprometido por causa da explosão, além de uma aeronave com medicamentos. Ele disse ainda que o Brasil vai mandar uma equipe técnica multidisciplinar para auxiliar na perícia da explosão e que convidou o ex-presidente Michel Temer, descendente de libaneses, para chefiar a missão.

As declarações de Bolsonaro foram feitas neste domingo (09) durante uma videoconferência com líderes mundiais para organizar a ajuda internacional ao Líbano. O evento foi aberto pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que pediu uma “ação rápida e eficaz” da comunidade internacional para a recuperação do país árabe.

A conferência, copresidida pela vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohammed, é vista como uma forma de as potências ocidentais recuperarem influência no Líbano, onde os mais recentes governos aprofundaram a aproximação com Irã, Síria e China.

O presidente do Brasil fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais enquanto acompanhava o evento, junto com o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo. Bolsonaro abriu seu discurso prestando solidariedade ao Líbano e afirmou que, pelo tamanho da comunidade libanesa no Brasil, o que acontece no país árabe afeta o país.

“O Brasil é lar da maior diáspora libanesa do mundo. Dez milhões de brasileiros de ascendência libanesa formam uma comunidade trabalhadora, dinâmica e participativa, que contribui de forma inestimável com o nosso país. Por essa razão, tudo que afeta ao Líbano, nos afeta como se fosse o nosso próprio lar e a nossa própria pátria”, declarou.

Macron, o primeiro líder internacional a visitar Beirute após a explosão, na última quinta-feira, afirmou que as potências mundiais têm “o dever de apoiar o povo libanês”. O francês lembrou ainda que Israel, que já travou várias guerras contra o Líbano, demonstrou interesse em ajudar a nação vizinha. “Apesar das diferenças de opinião, todos devem ajudar o Líbano e seu povo”, afirmou Macron.