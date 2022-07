Política Bolsonaro responde para o ator Leonardo DiCaprio sobre desmatamento: “Você de novo, Leo?”

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Nas redes sociais, presidente reafirmou compromisso de defesa da Amazônia após ator publicar mapa referente à devastação na região

O presidente Jair Bolsonaro (PL) escreveu na noite desta quarta-feira (27) uma série de tuítes em resposta ao ator Leonardo Di Caprio, que publicou nesta semana um alerta sobre o crescimento do desmatamento na Amazônia nos últimos três anos.

“Você de novo, Léo? Assim, você se tornará meu melhor cabo eleitoral, como dizemos no Brasil! Eu poderia dizer a você, novamente, para desistir de seu iate antes de dar uma palestra ao mundo, mas eu conheço os progressistas: você quer mudar o mundo inteiro, mas nunca a si mesmo, então vou deixar essa passar”. escreveu o presidente.

O ator publicou, na terça-feira (26), uma animação do Mapbiomas que mostra o avanço da devastação na floresta amazônica. “De acordo com este mapa da @mapbiomas, a região tem enfrentado um ataque de desmatamento ilegal nas mãos da indústria extrativa nos últimos 3 anos”, disse DiCaprio.

Segundo relatório publicado pelo projeto, o Brasil perdeu 16.557 km² de cobertura de vegetação nativa em todos seus biomas no ano passado, um aumento de 20% em relação a 2020. A Amazônia concentrou 59% da área desmatada e 66,8% dos alertas de desmatamento em 2021, de acordo com o Mapbiomas.

Nas redes, Bolsonaro reafirmou o compromisso de seu governo com a defesa da floresta. “Não se preocupe, Léo, ao contrário dos lugares que você finge não ver fazendo brilhantemente o papel de cego, o Brasil é e continuará sendo a nação que mais preserva. […] No meu governo o desmatamento médio é bem menor do que era no passado”, escreveu.

“Está claro que todos que atacam o Brasil e sua soberania em prol da sinalização da virtude não têm a menor ideia do assunto. Eles não sabem, por exemplo, que preservamos mais de 80% de nossa vegetação nativa ou que temos a energia mais limpa entre as nações do G20”, afirmou o presidente.

Por fim, Bolsonaro aproveitou para mencionar os incêndios nos Estados Unidos e o uso de carvão na Europa, que tem ampliado o uso de usinas termelétricas devido ao corte de fornecimento de gás russo.

No início do mês, DiCaprio alertou para a mudança climática como principal fator do incêndio que atinge a região do Parque de Yosemite, na Califórnia (EUA).

“Cá entre nós, é estranho ver um cara que finge amar o Planeta dando mais atenção ao Brasil do que aos incêndios que prejudicam a Europa e seu próprio país. […] A propósito, o que você acha do sucesso do mercado de carvão na Europa?”. completou.

