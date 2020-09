Na manhã desta terça-feira (15), Bolsonaro afirmou em vídeo divulgado nas redes sociais que não permitirá mais que seja tratado do programa Renda Brasil até o final de seu mandato, em 2022, e que o Bolsa Família seja mantido.

Sem sequer ter sido lançado, o Renda Brasil estava sendo preparado para substituir o Bolsa Família.

Incomodado, o presidente leu as manchetes de quatro principais jornais do País e negou que vá tirar “dinheiro do pobre para passar para o paupérrimo”.

Segundo aliados do presidente, ele também se irritou na semana passada ao ver na imprensa um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão ligado ao Ministério da Economia, que recomendava o veto à anistia às multas das igrejas e templos.

A divulgação da informação levou parlamentares evangélicos a iniciarem uma corrida ao Palácio do Planalto para tentarem reverter o indicativo ao veto, que acabou não acontecendo. Bolsonaro vetou o artigo.

Segundo interlocutores do Planalto, o presidente tem repetido para seus auxiliares que questões internas do governo devem ser tratadas internamente e não pela imprensa.

“Barulheira”

O ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou de “barulheira” as discordâncias entre o presidente Jair Bolsonaro e integrantes da equipe econômica sobre meios de financiar o programa social Renda Brasil. O ministro também afirmou que não foi endereçado a ele o “cartão vermelho” citado pelo presidente.