Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Foto foi postada por Carlos Bolsonaro em seu canal no Telegram. (Foto: Reprodução)

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou no seu canal do Telegram, uma foto que, segundo ele, seria da ferida provocada pela erisipela na perna do pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com a a postagem de Carlos, o presidente já está em processo de recuperação e “tudo corre muito bem”.

“A erisipela desenvolvida na perna do meu pai. Foto tirada de poucos dias atrás. Fui informado que nesta fase já estava em processo de recuperação e tudo corre muito bem!”, diz o texto que acompanha a imagem da ferida.

Desde a derrota nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro tem saído pouco do Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência. No fim de novembro, o vice Hamilton Mourão (Republicanos), também senador eleito pelo Rio Grande do Sul, atribuiu a ausência do chefe de executivo em compromissos públicos a seu quadro de saúde. O presidente não compareceu, por exemplo, à COP-27, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas realizada no Egito.

“É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que vai vir para cá (Planalto) de bermuda?”, afirmou o vice presidente e general da reserva ao jornal O Globo.

Erisipela

A erisipela é uma doença de pele causada por infecção bacteriana. A porta de entrada pode ser um machucado, uma picada de inseto ou até mesmo uma frieira no pé. O tratamento, que normalmente ocorre com antibióticos, costuma durar de 7 a 14 dias.

Ela é uma doença bastante comum, causada por uma infecção bacteriana. A erisipela provoca inflamação na pele e acomete, com maior frequência, diabéticos, obesos, grávidas, pessoas com varizes nas pernas e portadores de HIV.

A doença provoca inchaço, vermelhidão, dor e um aumento da temperatura no local da contaminação. Em casos mais graves, aparecerem bolhas na superfície da pele. Além disso, é comum ter febre e mal-estar 24 horas antes de os sintomas da pele começarem a aparecer.

Choro

O presidente Jair Bolsonaro chorou durante evento militar realizado nessa segunda-feira (5) em Brasília. Bolsonaro participou de uma cerimônia de cumprimento a oficiais das Forças Armadas que foram promovidos. Ele estava acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, que também se emocionou.

Bolsonaro não discursou durante a cerimônia. O chefe do Executivo apareceu visivelmente emocionado enquanto apertava as mãos dos oficiais e de suas esposas, no Clube Naval de Brasília. Em alguns momentos, chegou a enxugar lágrimas.

