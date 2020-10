Foram indicados os seguintes nomes: Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima (PSL-RJ), Giovani Cherini (PL-RS), Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto (PSD-PA), Alberto Barros Cavalcante Neto (Republicanos-AM), Greyce de Queiroz Elias (Avante-MG), Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho (Solidariedade-SE), Antonio da Cruz Filgueira Neto (Patriota-MA), Hilkea Carla de Souza Medeiros Lima (PROS-RN), Paulo Velloso Dantas Azi (DEM-BA) e Lucio Antonio Mosquini (MDB-RO).

Deixarão a vice-liderança: Guilherme Muraro Derrite (PP-SP), Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior (PSL-RJ), Luiz Armando Schroeder Reis (PSL-SC), Eros Ferreira Biondini (PROS-MG), Diego Alexsander Goncalo Paula Garcia (Podemos-PR), Aline Sleutjes (PSL-PR), Caroline Rodrigues de Toni (PSL-SC) e Carla Zambelli Salgado (PSL-SP).

Ao todo, há uma vaga para líder do governo na Câmara, cargo atualmente ocupado pelo deputado Ricardo Barros (PP-PR) e 12 para vice-líder. Barros foi oficializado líder em 18 de agosto, quando outros dois vice-líderes foram retirados de suas funções.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), que foi retirada da vice-liderança, é uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. A proximidade entre ela e o presidente se intensificou após a demissão do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que acusou Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal (PF).