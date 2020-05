Brasil Bolsonaro usa helicóptero para visitar unidade do Exército em Goiânia e faz parada em lanchonete em estrada

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Bolsonaro visita Comando de Operações Especiais, em Goiás. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto na manhã deste sábado (30) e fez um voo de helicóptero até Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal. Após pousar, Bolsonaro foi até uma lanchonete na BR-060, onde foi fotografado com uma máscara pendurada no ombro enquanto comia um salgado. A visita do presidente gerou aglomeração no local. Sem máscara, o presidente tirou fotos com apoiadores. Ele chegou a abraçar algumas pessoas, contrariando as recomendações de isolamento social.

Segundo uma funcionária da lanchonete, que não quis se identificar, a visita foi rápida e bastante movimentada. “Ele já saiu, mas tem muita gente com ele em uma comitiva enorme”, afirmou. Ela informou que a lanchonete segue o decreto de Goiás que determina o uso de máscaras nos estabelecimentos, além do distanciamento de dois metros entre cada mesa. “Porém eles não se sentaram, ficaram todos em pé, foi um lanche rápido”, disse.

Depois de deixar a lanchonete, Bolsonaro e sua comitiva foram até o Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, com sede em Goiânia. O presidente transmitiu uma live de 21 minutos de duração em sua rede social.

O líder do governo na Câmara, deputado Major Victor Hugo (PSL-GO), postou no Twitter foto dentro do helicóptero com o presidente e com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. No post, Victor Hugo afirmou que a ida a Abadiânia foi para “conversar com a população”.

O ministro da Casa Civil, Braga Netto, também participou da visita. O prefeito de Abadiânia, José Diniz (PP), foi visto ao lado do presidente deixando a lanchonete na BR-060.

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Eduardo Aggio de Sá, postou uma foto ao lado do presidente e do ministro da Justiça, André Mendonça nesta manhã. Na imagem, nenhum dos três usa máscara

No início deste mês, no dia 2, o presidente Jair Bolsonaro visitou um posto de gasolina às margens da BR-040, perto de Cristalina, no Entorno do DF. Na ocasião, Bolsonaro cumprimentou apoiadores e posou para fotos. Aglomerações se formaram ao redor do presidente, contrariando as orientações das autoridades sanitárias para evitar o alastramento do coronavírus.

Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) comentou em sua conta oficial no Twitter, neste sábado, 30, o pedido de investigação contra ele que foi encaminhado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello ao procurador-geral da República, Augusto Aras. A notícia-crime pede que o filho do presidente Jair Bolsonaro seja investigado por incitação à subversão da ordem política ou social, depois de ter falado em “ruptura”.

“É instrumento do parlamentar o falar e essa atitude do ministro Celso de Mello vai na contramão do ofício de um deputado”, diz Eduardo, em um vídeo publicado na rede social. Eduardo cita o artigo 53 da Constituição Federal, que versa sobre a imunidade parlamentar. “Vocês vão ver que, sobretudo, eu falo que aquilo é a minha opinião”, afirma. O filho do presidente diz, também, que um deputado não pode “ficar com medo de falar e expressar sua opinião” e que isso seria ruim para o eleitor.

“Então, a cada quatro anos, ao contrário do ministro Celso de Mello, o eleitor vai ter a oportunidade de me tirar do jogo político”, afirma Eduardo Bolsonaro. No vídeo, o deputado fala, ainda, que as autoridades devem estar focadas na resolução dos problemas gerados pela pandemia de covid-19. “A gente não pode dar margem para que, durante essa pandemia, venham aplicar qualquer tipo de medida contra o presidente da República de maneira arbitrária ou contra qualquer parlamentar”, diz.

