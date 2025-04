Política Bolsonaro usará viagens pelo País para demarcar posição

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Membros do PL afirmam que as agendas do ex-presidente têm sido antecipadas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Inelegível e agora réu sob a acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciará uma série de viagens pelo Brasil nesta semana, com o objetivo de manter a sua imagem ativa no eleitorado de direita e impedir o avanço de outras lideranças desse campo político pelo Brasil.

Bolsonaro estará nesta quinta-feira (3) no Paraná, onde se encontrará com lideranças locais, e seguirá para São Paulo na sexta, onde permanecerá até sábado (5), data em que realizará um ato na Avenida Paulista. Na sequência, ele acompanhará o senador Rogério Marinho (PL) em visita ao Rio Grande do Norte, nos dias 10 e 11.

Membros do seu partido afirmam que as agendas de Bolsonaro, exceto a de São Paulo, têm sido antecipadas depois da decisão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de torná-lo réu acusado de tentar um golpe de Estado em 2022. Há, no PL, o consenso de que os movimentos por 2026 precisam ser iniciados o quanto antes, diante do desenrolar do processo, que pode ser julgado ainda neste ano.

Desta forma, Bolsonaro deve mergulhar, ao longo dos próximos meses, no projeto no qual o próprio ex-presidente cumprirá uma série de agendas em municípios de grandes densidade populacional do Brasil, espalhados por oito estados. O objetivo é que Bolsonaro vá aos locais e, junto de prefeitos e governadores, faça atos enumerando os feitos da sua gestão na presidência.

Embora a iniciativa já estivesse planejada, os trabalhos serão acelerados de agora em diante. Além de bater na tecla de “perseguição” do STF, Bolsonaro também tentará se valer da recente queda de popularidade de Lula, registrada em pesquisas. Em seu site, o PL afirma que a região Nordeste terá prioridade nas visitas do ex-mandatário. É esperado que ele passe uma semana em cada região do Brasil até o fim do semestre.

O processo no STF será o primeiro processo da História do Brasil que vai julgar um ex-presidente por conspirar contra as instituições democráticas. Bolsonaro terá que se defender em uma ação penal que pode levá-lo a uma punição de até 43 anos de prisão, alterando a rota da oposição na corrida eleitoral do ano que vem.

Após a decisão dos ministros em torná-lo réu na última semana, em pronunciamento à imprensa, Bolsonaro afirmou que a acusação era “grave e infundada” e atribuiu a denúncia à “criatividade de alguns”. O ex-presidente, porém, voltou a atacar o sistema eleitoral, uma das condutas detalhadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) durante a gestação da tentativa de golpe, defendeu o voto impresso e sugeriu que o ministro Alexandre de Moraes “esconde” a motivação de torná-lo réu.

O STF ainda julgará se recebe a denúncia de mais quatro núcleos da trama golpista. Ao todo, são 34 denunciados pela PGR por atentar contra as instituições democráticas. A próxima análise será feita sobre o núcleo de “ações táticas”, que inclui o núcleo militar de patente baixa, nos dias 8 e 9 de abril. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-usara-viagens-pelo-pais-para-demarcar-posicao/

Bolsonaro usará viagens pelo País para demarcar posição

2025-04-01