Política Bolsonaro viaja ao Rio de Janeiro para votar no segundo turno das eleições

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ele deve votar por volta das 11h e retornar à Brasília no início da tarde Foto: Carolina Antunes/PR Ele deve votar por volta das 11h e retornar à Brasília no início da tarde. (Foto: Carolina Antunes/PR) Foto: Carolina Antunes/PR

O presidente Jair Bolsonaro viajou neste domingo (29) ao Rio de Janeiro para votar no segundo turno das eleições municipais. O chefe do Executivo deixou o Palácio da Alvorada por volta das 8h20min, seguiu em direção à base aérea de Brasília e já embarcou. Ele deve votar por volta das 11h e retornar à Brasília no início da tarde.

No Rio, Bolsonaro apoia Marcello Crivella (Republicanos), que concorre à reeleição contra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM). Diferentemente do primeiro turno, Bolsonaro evitou se envolver na segunda etapa das votações. O presidente reforçou seu apoio a Crivella, mas evitou se envolver diretamente no pleito ou aparecer em agendas públicas com o candidato.

O envolvimento de Bolsonaro era visto pela campanha do prefeito como fundamental para reverter a desvantagem em relação a Eduardo Paes, que lidera com folga as pesquisas de intenção de voto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política