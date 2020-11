Rio Grande do Sul Eleitor é detido em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, após jogar documentos no rosto de mesária

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Caso ocorreu no Colégio Madre Imilda, no bairro Nossa Senhora de Lourdes Foto: Divulgação/Colégio Madre Imilda Caso ocorreu no Colégio Madre Imilda, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. (Foto: Divulgação/Colégio Madre Imilda) Foto: Divulgação/Colégio Madre Imilda

Um homem foi preso, na manhã deste domingo (29), em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, por perturbação do local de votação e ameaça a mesária no Colégio Madre Imilda, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Ele foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal após a Brigada Militar ter sido acionada pela equipe da secção eleitoral onde ocorreu o fato. A mesma situação também ocorreu no 1° turno com o mesmo eleitor. O fato foi registrado na ata da secção no dia 15 de novembro.

Ele agora aguarda audiência, marcada para às 11h, com um juiz designado para o caso. A Ordem dos Advogados do Brasil também acompanha o caso. A secção eleitoral fica mais distante do centro da cidade e o ocorrido foi associado ao machismo pelos presentes.

