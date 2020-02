Política Bolsonaro volta a sinalizar que pode indicar Moro para vaga no Supremo

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

Bolsonaro pode indicar Moro agora ou em 2021 e tirá-lo da corrida presidencial. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Bolsonaro pode indicar Moro agora ou em 2021 e tirá-lo da corrida presidencial. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro avalia colocar novamente o ministro da Justiça, Sérgio Moro, como o seu preferido para substituir o ministro Celso de Mello no STF (Supremo Tribunal Federal), após a última crise política envolvendo a pasta do ex-juiz da Lava-Jato. Mello se aposentará em novembro, abrindo espaço para o presidente indicar seu primeiro nome na corte.

Aliados de Bolsonaro veem no gesto de indicar Moro um movimento para blindar um cenário em que ele pode surgir como seu adversário nas urnas na disputa presidencial de 2022.

Segundo relatos feitos à reportagem, o ministro tratou da possibilidade de ir para o STF em conversa com o presidente após a polêmica sobre a recriação do Ministério da Segurança Pública, atualmente integrado à pasta da Justiça.

A indicação para o Supremo abriria ainda espaço para que o chefe do Executivo tenha mais ingerência no Ministério da Justiça, algo que ele vem buscando desde o começo do governo.

Um dos pontos sensíveis é a Polícia Federal. Uma saída de Moro pavimenta um caminho para Bolsonaro mexer no seu comando, desejo já sinalizado por ele no ano passado.

Em um aceno à bancada evangélica, o presidente havia definido que escolheria para o Supremo um jurista com respaldo da comunidade religiosa.

“Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico”, disse, em julho de 2019.

O ministro da AGU (Advocacia Geral da União), André Mendonça, surgiu então como primeira opção, tendo sido citado pelo próprio Bolsonaro.

Nos bastidores, no entanto, o presidente passou agora a cogitá-lo para a segunda cadeira a ficar no vaga no STF, a do ministro Marco Aurélio Mello, que tem aposentadoria prevista para 2021.

Para a posição também está na lista de possibilidades o ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira.

Bolsonaro chegou a dizer que havia reservado uma das vagas a Moro, que deixou a magistratura para se tornar ministro do governo. Depois, porém, negou haver qualquer acordo e disse apenas buscar alguém com o perfil do ex-juiz. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário