1 de fevereiro de 2020

Gaúcho de Igrejinha, o designer de calçados Jorge Bischoff tem alçado voos cada vez mais altos com sua marca homônima. Na última semana, recebeu, em Porto Alegre, franqueados de todo o Brasil para mais um Encontro Nacional da rede. A edição de 2020, realizada na Casa Vetro, trouxe como tema #ConexãoVarejoJB: propósito e atitudes que geram resultados.

Comandada pelo designer Jorge Bischoff, juntamente com sua diretoria, a programação do evento teve como destaques o lançamento de estratégias com foco em impulsionar ainda mais o crescimento da marca no varejo, a divulgação da campanha e das novidades da Coleção Outono-Inverno 2020.

Um desfile de moda assinado pelo stylist Dudu Bertholini, que está à frente da Comunicação Criativa da JB, foi apresentado especialmente aos parceiros de negócios.

Com a beleza das modelos assinada pela equipe do renomado Raphaelli Hair Therapy, comandado por Rafaeli Aguilheiro a Ana Carolina Carloto, um grande time de profissionais ressaltou a produção de moda que foi apresentada na passarela.

Por meio do seu consolidado sistema de franquias, a Jorge Bischoff tem presença nacional e vai ultrapassar em 2020 o número de 90 lojas exclusivas.

“Foi um evento intenso em ideias e energia. Nosso objetivo é fortalecer os franqueados para que cresçam ainda mais em resultados, mantendo a essência e a excelência pelas quais a marca é reconhecida no Brasil e no mundo”, destacou o designer Jorge Bischoff.

Sustentabilidade

Além de moda e inovação, outro ponto fundamental dos debates foi a sustentabilidade. O próprio evento já foi todo planejado e executado com esse foco.

“Reduzimos expressivamente os materiais impressos e insumos descartáveis, como, por exemplo, as mais de 1.350 garrafas de água e os 2.750 copos utilizados na edição anterior. E, como forma compensar os efeitos do CO² gerado, nosso time interno também vai plantar 150 árvores – uma para cada participante”, apontou a diretora de Branding e Negócios, Natália Bischoff.

