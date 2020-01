Notas Mundo Bombardeios russos matam civis na Síria

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Dez civis foram mortos em ataques aéreos russos em uma área onde há uma clínica médica na região de Idlib, onde as forças do regime avançam para tomar a última grande fortaleza insurgente na Síria – relatou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). Aliada do regime de Bashar al-Assad, Moscou negou ter realizado esses ataques noturnos.

