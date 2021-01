Mundo Boris Johnson anuncia novo lockdown na Inglaterra para conter variante do coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Boris Johnson durante visita a hospital. Foto: Andrew Parsons/Nº 10 Downing Street Boris Johnson durante visita a hospital. (Foto: Andrew Parsons/Nº 10 Downing Street) Foto: Andrew Parsons/Nº 10 Downing Street

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira (4) mais um lockdown na Inglaterra. As pessoas devem ficar em casa como forma de conter a variante mais contagiosa do coronavírus que foi recentemente identificada no país. O novo bloqueio começa a valer nesta terça-feira (5), embora o governo recomende que todos fiquem em casa, preferencialmente, de imediato.

O Reino Unido aparece com o sexto maior número de mortos do mundo, além de estar entre as economias mais afetadas pela pandemia. Já são mais de 75 mil vítimas no país, onde duas novas variantes do coronavírus foram identificadas, com novos picos diários de casos.

“Devemos entrar em um lockdown nacional, o que será o suficiente para conter essa variante”, disse o primeiro-ministro em pronunciamento. “Isso significa que o governo está mais uma vez instruindo você a ficar em casa.”

Ele afirmou ainda que “as semanas que se seguem serão as mais difíceis” e alertou para o fato de que os hospitais estão sob mais pressão agora do que em qualquer momento desde o início da pandemia.

Algumas das atividades vão permanecer proibidas ou restritas até parte de fevereiro, quando os quatro grupo prioritários para imunização receberão a primeira dose da vacina.

Confira as novas restrições: todos devem permanecer em casa, salvo exceções autorizadas; escolas fecham imediatamente e passam para o ensino remoto de forma integral até, pelo menos, meados de fevereiro, com provas suspensas; lojas de venda e entrega de bebidas alcoólicas ficam fechadas até fevereiro, para reduzir a socialização.

Só estão autorizados a sair de casa pessoas que precisem de atendimento médico, para comprar alimentos, praticar exercícios físicos e para exercer trabalho presencial considerado indispensável. As creches podem receber crianças. Já os restaurantes devem abrir apenas para sistema de entrega.

Os locais de prática de esporte ao ar livre, campos de golfe e quadras esportivas devem fechar, assim como a prática de esportes amadores coletivos também passa a ser proibida. Apenas seguem as atividades no nível profissional, como a Premier League, o campeonato inglês.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo