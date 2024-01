Futebol Borussia Dortmund conquista vitória tranquila, e Bayer Leverkusen vence nos acréscimos

21 de janeiro de 2024

O Borussia permanece na 5ª posição, mas vê mais perto a classificação à Champions. (Foto: Reprodução/X)

No último sábado (20), a Bundesliga (Campeonato Alemão) teve a abertura da 18ª rodada, que marcou o início do segundo turno da competição. Com cinco jogos no primeiro horário, o destaque ficou para o Borussia Dortmund, que bateu o Colônia com facilidade por 4 a 0.

Jogando no RheinEnergyStadion, o Borussia não tomou conhecimento do adversário e construiu uma vitória tranquila. O destaque ficou com o holandês Donyell Malen, que marcou duas vezes no triunfo.

O centroavante Niclas Füllkrug também foi às redes, em cobrança de pênalti sofrido por Jadon Sancho, e Moukoko fechou a conta nos acréscimos.

Com a vitória, os aurinegros se mantiveram na quinta colocação, mas ficaram mais perto da zona de qualificação à Champions; o Colônia, por outro lado, ficou na penúltima posição.

Em jogo realizado na Red Bull Arena, o Leipzig saiu na frente com um gol de Xavi Simons no primeiro tempo. Na etapa final, Tella empatou o jogo para o Bayer Leverkusen, mas Openda colocou o dono da casa novamente em vantagem.

Mais uma vez, Tah veio com o Leverkusen e deixou tudo igual. Contudo, a virada incrível saiu dos pés do zagueiro equatoriano Hincapié, nos acréscimos, se consolidando na liderança do Campeonato Alemão.

