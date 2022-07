Boschilia volta a ser relacionado e Alemão fica de fora do confronto diante do América-MG

O Colorado divulgou a lista de relacionados para a partida desta segunda (20) contra o América Mineiro, às 20h, no Estádio Beira-Rio. Técnico Mano Menezes tem desfalques importantes para o confronto, o último é o centroavante Alemão, que fica de fora da lista por conta de sintomas gripais.

Inter terá praticamente um time misto nesta noite, justamente por conta do alto número de desfalques. No departamento médico, com lesões musculares, estão: Alan Patrick, Fabrício Bustos, Renê e Wanderson. Estêvão está positivado para COVID-19 e também está de fora da partida, assim como Matheus Cadorini, que levou cartão vermelho no último jogo pelo Brasileirão, contra o Ceará.

A grande novidade da lista ficou por conta da presença de Gabriel Boschilia, que volta a ser relacionado para uma partida depois de 76 dias. Última partida que o meio-campista esteve à diposição foi na vitória sobre o Independiente Medellín, na Colômbia, por 1 a 0.

A última vez que o jogador atuou de fato com a camisa do Inter foi na estreia de Mano Menezes no comando da equipe. Na ocasião, o Colorado venceu o Fluminense por a 1 a 0, no Estádio do Maracanã. Boschilia participou de 18 minutos daquele confronto. No retorno de hoje, no entanto, deve começar no banco de reservas e ser opção para o técnico colorado.