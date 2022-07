Inter Inter nunca perdeu para o América-MG no Beira-Rio pelo Brasileirão; confira o histórico

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foto: Jefferson Bernardes / VIPCOMM

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Inter e América-MG se enfrentam às 20h desta segunda-feira, no Beira-Rio, pelo encerramento da 16ª rodada do Brasileirão. Os gaúchos defendem uma invencibilidade histórica em Porto Alegre e querem voltar ao G-4, enquanto os mineiros buscam um triunfo inédito para se distanciar da zona de rebaixamento.

Como mandante, pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado nunca perdeu para o Coelho. Em oito jogos nestas circunstâncias, são seis vitórias, sendo cinco consecutivas, e dois empates.

Em 2011, comandando por um quarteto ofensivo de dar inveja – D’Alessandro, Andrezinho, Oscar e Leandro Damião – a equipe de Dorival Júnior bateu o América-MG por 4 a 2 no Beira-Rio. As duas equipes proporcionaram um grande jogo, com seis gols no primeiro tempo. O início colorado foi avassalador. Em 13 minutos, o Inter já vencia por 3 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Rodrigo Moledo, Leandro Damião, D’Alessandro e Oscar. André Dias e Kempes descontaram para os mineiros.

Histórico de jogos no Beira-Rio 13/10/2021: Inter 3×1 América-MG

15/11/2018: Inter 2×0 América-MG

2×0 América-MG 11/06/2016: Inter 3×1 América-MG

3×1 América-MG 07/09/2011: Inter 4×2 América-MG

4×2 América-MG 03/02/1974: Inter 1×0 América-MG

1×0 América-MG 10/10/1973: Inter 1×1 América-MG

15/10/1972: Inter 0x0 América-MG

19/09/1971: Inter 1×0 América-MG

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter