Inter Inter x América-MG: Momento, Escalações, Arbitragem e Transmissão

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Inter e América-MG se enfrentam nesta segunda-feira no Beira-Rio, em Porto Alegre, no encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida inicia às 20h (de Brasília). Embalado após a virada sobre o Colo-Colo e a classificação histórica na Copa Sul-Americana, o Inter quer voltar ao G-4 do Brasileirão. O Colorado vem de empate com o Ceará na rodada anterior e caiu para o sexto lugar na tabela, com 25 pontos. Mano Menezes, porém, tem vários desfalques.

O América-MG também entra em campo animado pelo triunfo por 1 a 0 em cima do Goiás, na última rodada do Campeonato Brasileiro – vitória que tirou o time da zona de rebaixamento. Há um ponto do Z-4, o time de Vagner Mancini, apesar dos desfalques, busca vencer novamente e se afastar do grupo dos últimos colocados.

INTER

Sem contar com Wanderson e Renê, Mano Menezes ainda perdeu Bustos e Alan Patrick na partida com o Colo-Colo, com lesões musculares. Taison assume a vaga no meio-campo e Heitor segue na lateral-direita. Outra mudança no time ocorrerá no ataque. Com quadro gripal, Alemão não foi relacionado, e David assume a vaga no time.

ESCALAÇÃO

Daniel; Heitor, Vitão, Rodrigo Moledo e Moisés; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Taison e Pedro Henrique; David.

AMÉRICA-MG

Henrique Almeida (suspenso), Wellington Paulista e Everaldo (lesionados) estão fora da partida. Aloísio volta ao time, mas a expectativa é de que ele fique no banco. Carlos Alberto deve ser o centroavante do time, com Felipe Azevedo e Pedrinho como pontas. Na defesa, o zagueiro Éder também cumpre suspensão. Iago Maidana, recuperado de lesão, está cotado para a vaga.

ESCALAÇÃO

Matheus Cavichiolli; Patric, Maidana (Luan Patrick), Conti e Marlon (Raúl Cáceres); Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Carlos Alberto (Aloísio) e Pedrinho.

ARBITRAGEM

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP) Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP)

Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)

Daniel Paulo Ziolli (SP) Quarto árbitro: Lucas Guimarães Horn (RS)

Lucas Guimarães Horn (RS) Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 19h, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagens de Carlos Lacerda e Bruno Soares, e plantão de Rogerio Bohlke.

