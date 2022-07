Inter Inter entra em campo para manter bom restrospecto contra o América

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Na noite desta segunda-feira (11), o Inter enfrenta o América Mineiro pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. Em 26 partidas disputadas entre as equipes, o colorado levou a melhor em 14, empatou 7 e teve apenas 5 derrotas para o clube de Minas Gerais.

Inter e América se enfrentam desde 1971, quando o time gaúcho bateu o Mineiro por 1×0 pelo Brasileirão daquele ano. Após o fato, o Inter só foi ter uma derrota para o clube de Belo Horizonte 27 anos depois, perdendo por 1×0 pela Copa do Brasil em 1998 no jogo de ida. Na volta, com um gol de Christian, a equipe comandada por Celso Roth repetiu o placar e classificou à próxima fase da competição.

A última partida disputada entre os times foi pelo segundo turno no Campeonato Brasileiro do ano passado. No Beira-Rio, o Inter venceu o América por 3×1 com dois tentos do Patrick e um do Yuri Alberto. O gol mineiro foi marcado pelo atacante Ademir, hoje no Atlético Mineiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

