Botox mal feito tem consequências graves: veja como reverter

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2023

Especialistas apontam o que causa um botox mal feito e se ele pode ser revertido. (Foto: EBC)

Decidir por fazer toxina botulínica ou qualquer tratamento estético é o anseio de quem busca sair do procedimento parecendo uma versão melhor ou mais jovem de si mesmo. No entanto, algumas más escolhas podem selar o destino – ao menos pelos meses de duração da toxina botulínica.

“É muito mais fácil minimizar o risco de resultados ruins em primeiro lugar do que corrigir uma aplicação incorreta e exagerada de toxina botulínica. Portanto, pesquisar a experiência médica pode evitar mágoas mais tarde”, sugere Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS.

O injetor deve ser um médico e ter amplo treinamento e experiência na execução dessas injeções. Fique longe de ‘festas de Botox’, onde alguém que geralmente não é qualificado vem a uma reunião social para injetar toxina botulínica em um grupo de pessoas.

“Mesmo sendo um procedimento não cirúrgico, a toxina botulínica precisa ser realizada por profissional capacitado em ambiente estéril”, explica a médica.

Consulta médica

Também é prudente agendar uma consulta antes de fazer o procedimento com um profissional que você nunca conheceu antes.

“Isso não só lhe dá a chance de discutir seus objetivos e os detalhes do seu tratamento, mas também lhe dá a oportunidade de avaliar a instalação e observar quaisquer sinais de alerta com antecedência. Além disso, todo tratamento deve ser personalizado e muitos pacientes acreditam que precisam da toxina botulínica, mas a indicação pode ser outra, como um bioestimulador de colágeno, por exemplo”, explica Cláudia.

Algumas bandeiras vermelhas para procurar em um injetor de Botox questionável incluem:

a) o injetor estar disposto a fazer uma “chamada em casa”;

b) o injetor não ser médico – outros profissionais começaram a oferecer injeções de toxina botulínica;

c) o preço parecer bom demais para ser verdade.

“Alguns fornecedores podem anunciar um negócio incrível apenas para você entrar pela porta. Esses ‘acordos’ podem levar à insatisfação, na melhor das hipóteses, e podem deixá-lo com sérias complicações na pior das hipóteses. Produtos de má qualidade ou maior diluição da substância podem estar embutidos nesses descontos”, diz a médica.

Erros

Quando administrado por um profissional altamente treinado e qualificado, a toxina botulínica geralmente resulta em uma aparência suave e natural. No entanto, quando não é realizada corretamente, pode resultar em uma aparência “congelada” ou falsa.

As causas mais comuns de Botox mal feito são:

a) técnicas inadequadas de injeção;

b) colocação inadequada;

c) falta de comunicação clara.

“Quanto ao primeiro ponto, muitos injetores não qualificados cometem o erro de injetar a toxina muito profundamente ou muito superficialmente na pele. Um profissional qualificado tem excelente conhecimento da complexa anatomia facial e, portanto, entende exatamente onde colocar cada unidade de botox para obter o resultado desejado. Um injetor não qualificado pode colocar o produto no músculo ou na área errada do rosto. A toxina botulínica é usada principalmente das maçãs para as porções superiores do rosto para obter melhores resultados”, destaca.

“Por fim, em alguns casos, a má comunicação entre o profissional e o cliente pode levar à insatisfação com o resultado final. Certifique-se de que seu fornecedor reserve um tempo para ouvir seus objetivos e desenvolver um plano de tratamento personalizado antes de iniciar qualquer injeção”, destaca a médica.

Reversão

Quando os resultados não são o que se esperava, é compreensível que se busque uma solução para melhorar sua aparência e talvez até desfazer seu tratamento.

Os preenchedores de ácido hialurônico, por exemplo, podem ser dissolvidos antes de se decomporem com uma enzima chamada hialuronidase, portanto, podem ser uma boa opção se você nunca tomou injeções antienvelhecimento antes e não tem certeza se vai adorar os resultados. Mas e um botox com resultado ruim? Tem conserto, afinal?

“Depende. Embora a toxina botulínica que já foi injetada não possa ser retirada, é possível adicionar estrategicamente mais toxina botulínica ou preenchimentos dérmicos em outras áreas do rosto para criar uma aparência mais simétrica e equilibrada. No entanto, se o problema é que muita toxina botulínica foi usada e você fica com uma aparência ‘congelada’ e artificial, infelizmente, você precisará esperar até que o produto se desgaste por conta própria. Pode levar de 3 a 6 meses para que os resultados da toxina botulínica desapareçam completamente”, esclarece a médica.

“Além disso, se você estiver experimentando efeitos colaterais graves após qualquer tratamento injetável, como tontura, falta de ar ou visão dupla, entre em contato com seu médico imediatamente”, finaliza a médica.

Botox mal feito tem consequências graves: veja como reverter

2023-08-27