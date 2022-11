Política Braga Netto diz que Bolsonaro deve voltar a despachar no Palácio da Alvorada

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

“Deve voltar logo. Ele já se recuperou da infecção, está tudo bem”, disse ao ser questionado por jornalistas. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil “Deve voltar logo. Ele já se recuperou da infecção, está tudo bem”, disse ao ser questionado por jornalistas. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ex-ministro da Defesa e candidato à vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto, afirmou nesta quinta-feira (17), que o presidente já se recuperou de uma infecção e deve voltar em breve a despachar do Palácio do Planalto, mas sem indicar uma data. Desde o resultado das eleições, em 30 de outubro, o chefe do Executivo fez poucas aparições públicas e reduziu drasticamente as publicações em suas redes sociais.

“Deve voltar logo. Ele já se recuperou da infecção, está tudo bem”, disse ao ser questionado por jornalistas na saída do Palácio da Alvorada. Braga Netto parou o carro para cumprimentar apoiadores que estavam no local.

Nos últimos dias, Bolsonaro teve uma agenda oficial enxuta e recebeu alguns ministros e aliados no Alvorada. Desde o resultado das eleições, o chefe do Executivo fez apenas um pronunciamento e publicou um vídeo nas redes sociais para pedir que manifestantes desbloqueassem as rodovias. Em 3 de novembro, esteve rapidamente no Palácio do Planalto, quando se encontrou com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. As tradicionais lives semanais às quintas também não estão sendo feitas.

