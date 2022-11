Esporte Grêmio perde por 2 a 1 para o Palmeiras na final do Campeonato Brasileiro Sub-17

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Agora, o time palmeirense possui todos os títulos das competições da categoria organizadas pela CBF. Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio Agora, o time palmeirense possui todos os títulos das competições da categoria organizadas pela CBF. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando em casa nesta quinta-feira (17), a equipe Sub-17 do Grêmio perdeu de virada para o Palmeiras por 2 a 1. O resultado deu o primeiro campeonato brasileiro da categoria ao clube paulista, que agora possui todos os títulos das competições para essa faixa de idade organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) – antes, a galeria do Alviverde já incluía o tri da Copa do Brasil (2017, 2019 e 2022) e a Supercopa do Brasil (2019).

O Grêmio encerra sua participação na competição vice-campeonato. Ao todo, foram 14 jogos, oito vitórias, três empates e três derrotas. Vinte e oito gols marcados e 19 sofridos. Lucas Caniggia foi o artilheiro gremista com oito gols.

O jogo

Na primeira chance do Palmeiras no jogo, Estêvão cobrou escanteio pela direita, e David Kauã desviou de cabeça na rede pelo lado de fora. Em seguida, Luis Guilherme fez linda jogada individual por dentro, foi derrubado, e a bola sobrou para Thalys, que finalizou de direita para defesa do goleiro. Depois, Estêvão arriscou de fora de área e mandou por cima do travessão.

No retorno do intervalo, Luis Guilherme arriscou de fora da área e viu o goleiro segurar. Aos dez minutos, os mandantes abriram o placar com Jefinho. Aos 16 minutos, Gilberto cobrou falta pela direita, e Gabriel Vareta testou firme para marcar e deixar tudo igual. Aos 33 minutos, Thalys encontrou Luis Guilherme, que ajeitou a bola e finalizou de fora da área para anotar um golaço e colocar o Palmeiras na frente. As Crias da Academia se defenderam com garra e garantiram mais um título no ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte