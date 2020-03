Rio Grande do Sul Braga vai receber poços artesianos. Demanda é de mais de 50 anos

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

O governo do Estado, por meio da SOP ( Secretaria de Obras e Habitação), assinou na última semana termo de cooperação técnica para a perfuração de poços artesianos no município de Braga, na região Norte. Serão contempladas as localidades de Santa Catarina e Águas Brancas, beneficiando 30 famílias.

Conforme o prefeito Carlos Alberto Vigne, a demanda tem caráter histórico. “A qualidade de vida das famílias vai melhorar 100%. Os poços são aguardados desde a fundação do município, há 53 anos”, acrescentou.

O secretário José Stédile lembrou que Braga se soma as outros nove municípios que no dia anterior firmaram termo com o governo do Estado. “Somente nesta semana, foram dez municípios contemplados com poços artesianos, totalizando mil famílias atendidas”, destacou o secretário.

Também presente na assinatura estavam o assessor da prefeitura José Carlos dos Santos e o responsável pelo Departamento de Poços e Redes da SOP, Nelson Stuart.

