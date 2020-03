Agro Nova turma de capacitação para diagnóstico do mormo é aberta

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Mais uma turma para o curso de capacitação para atuação como médico-veterinário habilitado ao Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos será aberta pela Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural). Os profissionais habilitados podem atuar nos testes diagnósticos do mormo, doença debilitante dos equinos, para finalidades de trânsito.

O curso, que tem duração de quatro horas, será oferecido no auditório da Seapdr, em Porto Alegre (avenida Getúlio Vargas, 1.384 – sala 56), em 29 de abril, a partir das 8h30. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em www.agricultura.rs.gov.br/pese.

Esta capacitação é uma adequação à Instrução Normativa Nº 6, emitida pelo Ministério da Agricultura em 2018, que aprovou as Diretrizes Gerais para Prevenção, Controle e Erradicação do Mormo no Território Nacional. Uma das mudanças propostas pela instrução foi a necessidade de habilitação dos médicos veterinários particulares para atuação nos testes diagnósticos da doença para finalidade de trânsito.

A capacitação passou a ser oferecida em maio de 2018, organizada pela equipe do Programa Estadual de Sanidade Equina em conjunto com a seção de Educação Sanitária do Departamento de Defesa Agropecuária. Desde então, o programa já formou 16 turmas, totalizando cerca de 1,6 mil médicos veterinários treinados.

