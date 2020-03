Porto Alegre Dmae desativa redes antigas de água na Pitinga nesta semana

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Na próxima semana, poderá faltar água na Pitinga, a partir das 8h. Foto: Cristine Rochol/PMPA

Encaminhando o término das obras de substituição de redes de água na Vila Pitinga, Restinga e Extremo Sul, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) programou a desativação de redes antigas em três endereços do bairro. Na próxima semana, poderá faltar água na Pitinga, a partir das 8h. Se isso ocorrer, a previsão é normalizar o abastecimento durante a noite. Em caso de chuva, os serviços serão transferidos para outras datas.

– Segunda-feira, 16: rua Walther Schneider esquina rua Marco Antônio Veiga Pereira;

– Quarta-feira, 18, em dois pontos: rua Armando Pedro da Roza esquina estrada João Antônio da Silveira, e na rua Marco Antônio Veiga Pereira esquina rua Eva da Veiga Santos;

Orientação aos clientes

Se algum imóvel continuar sem água após a normalização do abastecimento, o responsável deverá contatar o Dmae pelo fone 156 opção 2 para que o seu ramal domiciliar seja religado na rede nova lançada na Vila Pitinga.

Aspecto da água

No retorno do abastecimento, poderão ocorrer turbidez e mudança de cor da água devido ao arraste de micropartículas inertes não prejudiciais à saúde, que eventualmente se desprendem das paredes internas da canalização pela pressão. Para eventual lavagem da rede ou do ramal predial, os consumidores devem fazer a solicitação pelo telefone 156, opção 2.

