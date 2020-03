Porto Alegre EPTC informa desvios na região do Humaitá

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Será bloqueada a pista sentido leste/oeste entre a Ernesto Neugebauer e a Palmira Gobbi. Foto: EPTC/PMPA Será bloqueada a pista sentido leste/oeste entre a Ernesto Neugebauer e a Palmira Gobbi. (Foto: EPTC/PMPA) Foto: EPTC/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que, a partir das 9h desta segunda-feira (16), a pista sentido leste/oeste da avenida José Pedro Boéssio, no bairro Humaitá, será bloqueada para o trânsito de veículos no trecho compreendido entre a av. Ernesto Neugebauer e a av. Palmira Gobbi, por um período de três meses para execução de obras de pavimentação e infraestrutura.

Com a alteração, o fluxo de veículos da pista sentido leste/oeste será remanejado para a pista inversa, que passará a ter duplo sentido de circulação. As linhas do transporte coletivo não sofrerão desvios, e o conjunto semafórico existente no cruzamento das avenidas José Pedro Boéssio e José Aloísio Filho será desligado.

Agentes de fiscalização da EPTC vão orientar os motoristas para minimizar eventuais impactos no trânsito e garantir a segurança na circulação de veículos.

Serviços

A empresa contratada pela prefeitura executará inicialmente serviços de drenagem com assentamento de galerias de concreto nas calçadas. O trecho, que tem 846 metros de extensão, receberá drenagem pluvial em galerias nos dois lados da via, pavimento em blocos de concreto; passeio público; ciclovia e nova sinalização viária. O investimento é de R$ 10.730.813,14.

O contrato faz parte da obra que está em andamento na Ernesto Neugebauer. A rua José Pedro Boéssio terá características de via arterial. Como terá ligação com a avenida Ernesto Neugebauer, a via favorecerá a integração metropolitana, pela BR 116 e RS 290. “O trabalho irá qualificar uma importante obra viária de mobilidade na região, bem como amenizar questões de alagamento”, destaca o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen.

