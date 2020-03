Rio Grande do Sul Inaugurado acesso municipal entre Capitão e Encantado

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Iniciada em junho de 2018, a obra de pavimentação de cerca de seis quilômetros da ligação municipal foi concluída no fim de 2019. Foto: Divulgação/Palácio Piratini Iniciada em junho de 2018, a obra de pavimentação de cerca de seis quilômetros da ligação municipal foi concluída no fim de 2019. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini) Foto: Divulgação/Palácio Piratini

Executada mediante convênio entre o Estado e os municípios, foi inaugurada neste domingo (15), a pavimentação da estrada municipal que liga Encantado e Capitão, no Vale do Taquari. Com a obra, Capitão sai da lista das cidades sem acesso asfaltado.

A cerimônia integra as comemorações de aniversário dos municípios. Em março, Encantado completa 105 anos e Capitão, 28 anos. O governador Eduardo Leite cancelou a participação no evento por conta do decreto que limita a ida de membros do governo a locais com aglomeração de pessoas para evitar a propagação do coronavírus, mas enviou uma mensagem em vídeo desejando parabéns aos municípios.

Iniciada em junho de 2018, a obra de pavimentação em cerca de seis quilômetros da ligação municipal foi concluída no final de 2019. Além do asfaltamento, foi executada a sinalização para reforçar a segurança viária.

“Graças a esse convênio, Capitão sai do mapa dos municípios sem acesso asfáltico, e Encantado deve se beneficiar por meio do crescimento econômico e do desenvolvimento do turismo”, afirmou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Foram investidos aproximadamente R$ 6 milhões na estrada, sendo R$ 3,6 milhões provenientes do convênio de Encantado e R$ 2,5 milhões do de Capitão. No primeiro, o aporte de recursos do Daer foi de R$ 2,5 milhões, sendo o restante dos valores disponibilizadas pelo município. Já a parceria com Capitão resultou na aplicação de R$ 1,8 milhão pela autarquia e R$ 774 mil pela prefeitura.

