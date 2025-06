Economia Brasil abre 149 mil vagas de emprego em maio

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2025

Foto: Reprodução

O Brasil abriu 149 mil vagas formais de trabalho em maio, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta segunda-feira (30) pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

O número é fruto de 2,25 milhões de contratações e 2,10 milhões de demissões. O número representa um aumento de 7% em relação a maio do ano passado, quando foram criados cerca de 139,5 mil empregos com carteira assinada.

O salário médio de admissão foi de R$ 2.248,71. No acumulado do ano foram criados 1,05 milhão de empregos. Todos os cinco principais grupos de trabalho registraram saldo positivo em maio. A fila foi puxada com folga por serviços, com 70 mil postos criados, seguido por comércio (23 mil), indústria (21 mil), agropecuária, (17 mil) e construção (16 mil).

Em maio, 26 das 27 unidades da federação registraram um saldo positivo, com destaque para São Paulo (33 mil), Minas Gerais (20 mil) e Rio de Janeiro (13 mil). O único estado com saldo negativo foi o Rio Grande do Sul, com 115 demissões.

