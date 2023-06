Geral Brasil abre quase 600 mil empresas de janeiro a abril

Dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços no Mapa de Empresas

O país abriu liquidamente 594,9 mil empresas no primeiro quadrimestre de 2023. É o que aponta levantamento divulgado terça-feira (31) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) no Mapa de Empresas.

O número de quase 600 mil empresas foi resultado de aproximadamente 1,3 milhão de empresas abertas e 736,9 mil empresas fechadas.

Conforme os dados, o Brasil atingiu mais de 21 milhões de companhias, das quais “93,7% são de microempresas ou empresas de pequeno porte”.

Em termos percentuais, os Estados “que mais avançaram (mais aberturas em termos brutos) sobre o quadrimestre anterior, último de 2022, foram Tocantins (34,8%), Mato Grosso (32,9%), Rondônia (29,9%), Paraná (28,2%) e Roraima (27,1%)”.

Enquanto “o aumento de empresas fechadas foi maior no Acre (53,8%), em Roraima (49,0%), na Paraíba (45,8%), no Amazonas (44,3%) e no Mato Grosso (43,2%)” na mesma base de comparação.

O Mapa também elencou que “83,8% das empresas abertas no primeiro quadrimestre vêm dos setores de comércio e serviços”, com destaque para: comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios; preparação de documentos e serviços de apoio administrativo; cabeleireiros, manicure e pedicure; obras de alvenaria.

No comparativo por porte das empresas, 80,4% daquelas que foram criadas são de microempreendedores individuais (MEI).

“Sergipe foi o Estado mais rápido para registrar novas empresas ao final do primeiro quadrimestre de 2023: apenas 7 horas, em média”, disse ainda o MDIC. “Já o maior tempo de abertura foi registrado em São Paulo: 2 dias e duas horas.”

RS 7º Estado mais rápido

O Rio Grande do Sul é o sétimo Estado brasileiro onde é mais rápido abrir empresas. O estado subiu cinco posições no ranking nacional no primeiro quadrimestre deste ano na comparação com os quatro últimos meses de 2022.

O levantamento atual indicou que uma empresa leva 13 horas para estar ativa no território gaúcho, sete horas a menos do que o tempo total registrado no fim do ano passado, que era de 20 horas.

A média brasileira é de 30 horas.

Considerando que a abertura de uma empresa tem duas etapas, para saber o tempo total necessário para que ela esteja apta a funcionar é preciso somar as horas de trabalho despendidas em cada uma delas.

