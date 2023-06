Geral Em mensagem à ONU, Lula diz que ofensas a Vini Júnior são “imperdoáveis”

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como “imperdoáveis” as “constantes ofensas” racistas proferidas por torcedores espanhóis contra o atacante brasileiro Vini Júnior, do Real Madrid, nos últimos anos.

A mensagem foi proferida na terça-feira (30), às Nações Unidas.

Em Nova York (EUA) para participar de um Fórum de Afrodescendentes da ONU, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi a portadora da mensagem ao secretário-geral da entidade, António Guterres.

“O racismo transcende fronteiras, como ficou demonstrado nas constantes ofensas ao jogador de futebol brasileiro Vinicius Júnior. A lição que podemos tirar desses imperdoáveis episódios é que, se Vini Junior, um jovem de 22 anos, é capaz de se insurgir contra multidões hostis, não resta dúvida de que podemos e devemos fazer mais para interromper esse circuito desanimador de violência”, disse Lula.

“Mais do que nunca, esse Fórum é fundamental para avançar na declaração das Nações Unidas sobre o direito dos Afrodescendentes.”

O petista reiterou ainda o compromisso da delegação brasileira “com a bandeira da igualdade racial no âmbito interno e internacional, deixando portas abertas para a realização da sessão do Fórum no Brasil”.

“Com a participação de cada uma e de cada um de vocês nessa luta, estou certo de que vamos virar o jogo conta o racismo”, afirmou o presidente.

Vini Junior, atacante do Real Madrid, foi alvo de mais de uma de dezena de ataques racistas promovidos por torcedores adversários desde que assinou com o clube merengue, em 2018.

No caso mais recente, em 21 de maio, Vinícius Júnior foi alvo de novos ataques racistas em partida do Campeonato Espanhol. O brasileiro ouviu torcedores do Valencia entoarem cânticos preconceituosos e o chamarem de “macaco”, no estádio Mestalla.

Por meio de nota oficial, o Valencia anunciou que expulsará para sempre todos os torcedores que fizeram ataques rascistas contra Vinícius Júnior.

“Valencia CF banirá para sempre torcedores do estádio que fizeram gestos racistas contra Vinícius Jr. O Clube condena veementemente este tipo de comportamento, que não corresponde aos valores do Valencia CF e dos seus torcedores”, escreveu.

No mesmo dia, Lula expressou solidariedade ao jogador durante sua passagem pelo Japão, onde participou do encontro do G7.

“Não é justo que um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, seja ofendido em cada estádio que ele comparece”, afirmou. “Nós não podemos permitir que o fascismo e o racismo tomem conta dentro do estádio de futebol.”

