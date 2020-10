Bem-Estar Brasil acumula 5,1 milhões de casos e 150.689 mortes por Covid-19

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Do total de infectados quase 4,5 milhões estão recuperados. Foto: Peter Ilicciev/Fiocruz

O Ministério da Saúde atualizou nesta segunda-feira (12), feriado nacional, o boletim de casos de Covid-19 no Brasil. Com 201 novos óbitos registrados em 24 horas, o País soma 150.689 mortes pela doença. O número acumulado de infectados desde o início da pandemia é de de 5.103.408.

Do total de infectados desde o início da pandemia em todo o país, quase 4,5 milhões estão recuperados e outras 457 mil seguem em tratamento.

A taxa de letalidade está em 3% e a mortalidade por 100 mil habitantes está em 71,7. A incidência de casos do novo coronavírus por 100 mil habitantes é de 2.428,5.

Estados

O Estado de São Paulo tem o maior número de diagnósticos da doença. Desde o início da pandemia até esta segunda, o Estado Paulo soma 1.038.344 casos confirmados de coronavírus, com 37.279 mortes. Do total de casos confirmados, 920.961 pessoas estão recuperadas da doença. Em todo o Estado, 8.702 pessoas estão internadas em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, sendo que 4.251 delas estão em estado grave. A taxa de ocupação de leitos de UTI (unidades de terapia intensiva) é de 42,9% no Estado e de 41,1% na Grande São Paulo.

Em seguida vem a Bahia (326.634 casos e 7.159 óbitos), Minas Gerais (323.967 casos e 8.130 mortes) e Rio de Janeiro (283.858 casos e 19.312 óbitos).

O Acre é o Estado com menor número de infectados, com 29.063 casos e 675 mortes, seguido pelo Amapá (49.424 casos e 726 óbitos), Roraima (52.659 infecções e 670 mortes) e Rondônia (67.973 casos e 1.398 óbitos).

Casas de festa são interditadas no Rio por promover aglomeração

A Subsecretaria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, interditou na noite deste domingo (11) duas casas de festas na Barra da Tijuca, na zona oeste. A ação do comboio noturno, integrado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e pela Guarda Municipal, teve foco no cumprimento dos protocolos sanitários para evitar maior disseminação do novo coronavírus e nas regras do plano de retomada das atividades econômicas.

As equipes vistoriaram ainda outra casa de festa, na Avenida Érico Veríssimo, onde não havia pista de dança, mas o local foi multado por aglomeração na parte externa e por falta de sabão para higienização nos banheiros.

De acordo com o superintendente de Educação e Projetos da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, Flávio Graça, para que continuemos avançando na retomada das atividades, é importante que a população assuma sua responsabilidade dentro do plano de retomada, seguindo todas as regras e os protocolos de segurança, evitando aglomerações e exposições desnecessárias.

São consideradas gravíssimas as infrações dos estabelecimentos que permitirem aglomerações, com infrações de R$ 15 mil a R$ 26 mil, esse último valor é em caso de reincidência. A interdição desses estabelecimentos é de sete dias.

Para voltar a funcionar, o estabelecimento precisa cumprir as exigências que constam no termo de intimação recebido no ato da interdição. Depois disso, entrar em contato com a Central 1746 solicitando a desinterdição. A central, por sua vez, aciona a Vigilância Sanitária, que envia equipe novamente ao local para checar se todas as exigências estão sendo cumpridas.

