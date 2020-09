Rio Grande do Sul Quase metade do funcionalismo estadual terá o salário de setembro quitado nesta quarta. Demais contracheques serão completados até o dia 13

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Também será depositada a nona parcela do décimo-terceiro de 2019. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tesouro do Estado divulgou nesta terça-feira (29) o calendário de pagamento da folha de setembro dos servidores do Poder Executivo gaúcho (ativos, inativos e pensionistas). O primeiro depósito está marcado para esta quarta-feira (30), no valor de R$ 2,2 mil para todo o funcionalismo – com isso, estarão quitados os salários de quem recebe líquido até este valor (48% dos contracheques).

Também está confirmado para esta quarta-feira o pagamento da nona parcela do décimo-terceiro salário referente ao ano passado.

O próximo depósito da folha de setembro dos servidores está previsto para a sexta-feira da semana que vem (9 de outubro), no valor de R$ 1,8 mil, integralizando assim a folha para o segmento que recebe até R$ 4 mil líquidos por mês (73% dos vínculos). Já a quitação total dos vencimentos deste mês está prevista para 13 de outubro – cronograma que pode ser antecipado conforme o ingresso de receitas no caixa do Estado.

Arrecadação

Segundo a Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda), com a tendência de retomada de atividades da economia, a arrecadação tem se mantido próximo ao que foi projetado antes da chegada – em março – da pandemia de coronavírus ao Rio Grande do Sul.

O mês agosto já apresentou leve crescimento de R$ 26 milhões (0,9%) no que diz respeito à arrecadação de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), se comparado com o desempenho previsto no começo do ano, o que indica que o Estado evolui para uma estabilização da receita, conforme avaliação do Palácio Piratini.

“E setembro já apresenta melhora significativa em relação ao mesmo mês do ano anterior, apontando para crescimento real de R$ 266 milhões [8,9%] sobre o mesmo mês de 2019”, acrescentou o Executivo do Rio Grande do Sul.

De acordo com o subsecretário do Tesouro gaúcho, Bruno Jatene, prosseguem os esforços de gestão do fluxo de caixa para que seja priorizado o pagamento da folha no menor prazo possível, embora o período ainda siga com incertezas na retomada econômica de forma mais consistente. “A partir de outubro, o Estado não contará mais com o auxílio federal”, frisou.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul