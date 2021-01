Brasil Brasil chega a 200 mil mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Os recuperados são 7.096.931 e há 664.244 em acompanhamento. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Os recuperados são 7.096.931 e há 664.244 em acompanhamento. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Brasil registrou 200.498 mortes por coronavírus até esta quinta-feira (7), segundo dados do Ministério da Saúde. Foram 1.524 óbitos novos em relação ao boletim anterior. Os casos acumulados são 7.961.673, sendo 87.843 novos. Os recuperados são 7.096.931 e há 664.244 em acompanhamento.

Os Estados com maior número de mortes são: São Paulo, com 47.768 e 257 novos óbitos; Rio de Janeiro, com 26.292 e 224 novos; Minas Gerais com 12.366 e 155 novos; e Ceará, com 10.096 e 40 novos. No Rio Grande do Sul foram 67 novos óbitos, totalizando 9293.

Se considerados os números de casos, os primeiros são também São Paulo, com 1.515.158 e 14.073 novos casos; Minas Gerais, com 571.657 e 5.450 novos; Santa Catarina. com 544.329 e 4.432 novos; Bahia, com 505.918 e 2.980 novos; e Rio Grande do Sul, com 470.138 e 4.801 novos segundo a plataforma do Ministério da Saúde e 4.986 conforme o boletim da Secretaria Estadual emitido nesta quinta à tarde, quando a atualização registrou que 185 casos foram excluídos por duplicidade, atualização ou revisão de resultado.

Santa Catarina em alerta com aumento da pandemia

O Estado de Santa Catarina registrou, nas últimas semanas, aumento expressivo do número de casos e de mortes causadas pelo coronavírus. Na primeira semana de 2021, o Estado superou a marca de meio milhão de casos e passou de 5 mil mortes, e está com a maioria das regiões em alerta, na fase mais preocupante do plano local.

Segundo boletim do governo local, divulgado no dia 5, havia 502.785 casos acumulados desde o início da pandemia. As vidas perdidas para a Covid-19 totalizaram 5.420. O número de recuperados ficou em 481.373, enquanto 15. 992 permanecem infectados e em acompanhamento por equipes de saúde.

O número de casos subiu 27,7% em um mês. No dia 5 de dezembro, Santa Catarina registrava 393.602 pessoas infectadas desde o início da pandemia, e as mortes tinham aumentado 36%. Um mês atrás, o número de mortes por Covid-19 estava em 3.980, o de casos ativos em acompanhamento, em 32.014 e o de recuperados, em 357.608.

O monitoramento da evolução da pandemia, denominado pelo governo de mapa de risco, teve sua última atualização nesta quinta. Dez regiões catarinenses continuam enquadradas na bandeira vermelha, de quadro gravíssimo, e seis foram reclassificadas para a bandeira laranja, de situação grave.

Paraná prorroga toque de recolher

O governo do Paraná prorrogou até o dia 31 de janeiro as restrições à circulação de pessoas e as normas de distanciamento social implementadas no início de dezembro de 2020. O objetivo é conter a propagação do coronavírus e o aumento do número de casos no Estado.

Assinado nesta quinta-feira pelo governador Ratinho Júnior (PSD), o Decreto nº 6.599 estende a validade das medidas já previstas no Decreto nº 6.294, de 3 de dezembro.

Com a medida fica mantido o toque de recolher que limita a circulação de pessoas entre as 23h e as 5h, em todo o estado. A medida só não se aplica a trabalhadores de serviços e atividades essenciais, como saúde e segurança pública.

A relação completa das atividades consideradas essenciais pode ser consultada no Decreto nº 4.317 , de março de 2020.

O decreto também mantém a proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas entre 23h e 5h, mas amplia de dez para 25 o número máximo de pessoas reunidas em confraternizações e eventos presenciais que causem aglomerações – não sendo contabilizadas crianças com menos de 14 anos de idade.

O decreto entrou em vigor nesta quinta e poderá ser prorrogado de acordo com a evolução do número de casos da Covid-19 nas próximas semanas.

Até quarta-feira (6), o Paraná já registrava 427.590 casos confirmados da doença e 8.170 mortes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil