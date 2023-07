Vôlei Brasil domina Tailândia e reage rumo às finais da Liga das Nações

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Seleção vence rivais com facilidade e avança em quarto lugar. A China será a adversária nas quartas. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Era um rival bem mais simples, é verdade. Mas, em um momento de turbulência, caiu bem. Nesse domingo (2), o Brasil fez sua parte diante da Tailândia e voltou a vencer depois de duas derrotas seguidas na Liga das Nações. A seleção, que entrou em quadra já classificada para a fase final, bateu as donas da casa em Bangkok em 3 sets a 0, parciais 25/20, 25/16 e 25/23.

Com o resultado, a seleção terminou a fase de classificação em quarto lugar. Assim, vai encarar a China nas quartas de final. O Brasil volta à quadra para a disputa da fase final em Arlington, nos Estados Unidos. O duelo está marcado para o dia 13, quinta-feira.

O Brasil não teve dificuldades diante de uma seleção bem mais frágil. Cometeu erros, é verdade. Mas conseguiu se recuperar depois de duas derrotas em sequência, para Canadá e Turquia. Foi um jogo importante para dar ritmo a Gabi e mostrar a evolução de Macris.

1° set

A Tailândia queria se despedir com festa. Até por isso, com um sorriso estampado no rosto de cada jogadora, o time da casa abriu vantagem em um primeiro momento: 4/2. O Brasil, porém, não demorou a buscar. Maiara, com um bloqueio, fez 5/4. As rivais tentaram se manter firmes. Mas, depois de um belo rali, Gabi encheu o braço e marcou 10/8. Um bloqueio de Carol aumentou a vantagem logo na sequência e forçou o pedido de tempo do lado de lá. Não funcionou. Também ao fechar a rede do ataque rival, Rosamaria ampliou.

O Brasil disparou. Depois de um erro de ataque de Chatchu-On, a seleção abriu 18/11 na conta. A Tailândia conseguiu diminuir a diferença em um lapso de atenção das brasileiras. No ace de Chatchu-On, as donas da casa encostaram: 20/16. Mas a pressão não durou muito. O Brasil voltou a tomar o controle do jogo e fechou a parcial em 25/20.

2° set

O início do segundo set praticamente repetiu o primeiro. Na empolgação, a Tailândia abriu vantagem em 4/2. Mas o Brasil foi buscar. Gabi, com dois ataques em sequência, tomou a frente: 7/6. Foi a senha para que a seleção disparasse. Em um ace de Thaísa, com uma ajuda de desvio na rede, 12/6 na conta.

A Tailândia, apesar do apoio da torcida, pouco incomodou. Não era um jogo perfeito do lado brasileiro, com alguns erros bobos. Mas nada a se preocupar. Até o fim da parcial, o Brasil controlou a partida e fechou o set em 25/16 com Carol.

3° set

Assim como nas primeiras parciais, a Tailândia abriu vantagem. Quando as donas da casa marcaram 6/4, Zé Roberto pediu tempo. Quis arrumar a casa diante dos erros em sequência do time brasileiro. As rivais até ampliaram em 8/5, mas não demorou para que o Brasil buscasse. Gabi atacou com categoria e deixou tudo igual.

O Brasil tomou a frente com tranquilidade e abriu 13/10 com Maiara. Mais à frente, em um novo erro das tailandesas, 16/12. As donas da casa encostaram de novo em 16/15 e, depois, em 21/20. O Brasil voltou a desgarrar no placar, mas viu a Tailândia chegar mais uma vez após dois erros seguidos (23/22). Mas a pressão acabou por ali: 25/23, em ataque de Carol.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Vôlei

https://www.osul.com.br/brasil-domina-tailandia-e-reage-rumo-as-finais-da-liga-das-nacoes/

Brasil domina Tailândia e reage rumo às finais da Liga das Nações

2023-07-02