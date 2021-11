Seleção Brasil e Argentina não saem do zero em jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

Já classificado para o Mundial do Catar, o time comandado por Tite foi melhor em campo. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Na noite desta terça-feira (16), o Brasil ficou no empate em 0 a 0 com a Argentina, no Estádio Bicentenário, em San Juan, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo (Catar). Com o resultado, a Seleção Brasileira manteve a invencibilidade, a liderança na tabela, com 35 pontos.

Na próxima rodada, a equipe comandada por Tite visita o Equador, no dia 27 de janeiro de 2022.

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos foram muito equilibrados e pegados, como costuma ser o clássico entre Argentina e Brasil. Impulsionados pelos torcedores que lotaram o Estádio Bicentenário, os argentinos tomaram a iniciativa e chegaram a dominar os primeiros minutos da partida.

Nas duas primeiras escapadas, Vini Jr recebeu duas bolas, aos 13 e 16 minutos, mas desperdiçou as oportunidades.

Minutos depois, Matheus Cunha tentou um chute do meio de campo e mandou a bola perto do travessão. Aos 33 minutos ocorreu o erro de arbitragem na cotovelada de Otamendi. O meia-atacante brasileiro ficou com um sangramento no rosto até o fim do primeiro tempo.

Segundo tempo

A segunda etapa começou com um panorama parecido com o da primeira: iniciativa argentina, muita marcação dos dois lados e entradas duras. Mas a primeira grande chance veio aos 14 minutos, quando Fred aproveitou uma sobra de bola para finalizar da entrada da área, acertando o travessão.

A dupla de zaga brasileira fez uma partida muito segura, assim como o volante Fabinho, que deu proteção ao sistema defensivo.

Aos 26, Vini Jr teve mais uma oportunidade, quando recebeu na grande área, ajeitou para o pé direito e finalizou para defesa de Emiliano Martínez. Apagado, Lionel Messi teve sua primeira e única finalização da partida aos 44 minutos.

Ficha técnica

— Argentina: Emiliano Martínez, Molina, Romero (Pezzella), Otamendi, Acuña, Paredes (Lisandro Martínez), De Paul, Lo Celso (Domínguez), Messi, Lautaro Martínez (Joaquín Correa) e Di María (Julián Álvarez). Técnico: Lionel Scaloni.

— Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Éder Militão, Alex Sandro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá (Gerson), Raphinha (Antony), Matheus Cunha (Gabriel Jesus) e Vini Jr. Técnico: Tite.

— Arbitragem: Andres Cunha, do Uruguai, auxiliado por Richard Trinidad e Nicolas Taran, ambos do Uruguai. VAR: Esteban Ostojich, do Uruguai. Quarto árbitro: Kevin Ortega, do Peru.

— Cartões amarelos: Lucas Paquetá e Fabinho, pelo Brasil; e Paredes, Romero, Pezzella, pela Argentina.

