Esporte Brasil é o país que mais tem jogadores estrangeiros na Liga Saudita

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Neymar Jr. (E) e o presidente do Al Hilal, Fahd Bin Saad Bin Nafel, com a camisa do clube Foto: Divulgação/Al Hilal Foto: Divulgação/Al Hilal

O Campeonato Saudita segue ganhando destaque ao atrair grandes nomes do futebol mundial, parte de um projeto estratégico para impulsionar o esporte no país de olho na Copa do Mundo de 2034. Entre os estrangeiros, os brasileiros lideram em número, somando 25 jogadores na Saudi Pro League, distribuídos por 13 dos 18 clubes da temporada 2023/24.

Essa legião representa 14,8% dos atletas de fora da Arábia Saudita, uma queda de 5,2p.p. em relação à disputa da liga na temporada passada, quando os brasileiros representavam 20% de todos os estrangeiros no campeonato local. Contudo, entre as cerca de 40 nacionalidades representadas o Brasil segue superando países como o Marrocos, que tem 12 jogadores na liga.

Levando em conta apenas as cinco maiores ligas europeias, apenas a Premier League supera o número de jogadores nascidos no Brasil que atuam na Liga Saudita. No Campeonato Inglês há 34 brasileiros. Ainda assim, o Campeonato Português permanece à frente de todos como a competição com mais jogadores de nacionalidade brasileira fora de sua terra natal, com impressionantes 108 atletas do Brasil.

Clubes e contratações em destaque

O Al-Ahli, promovido recentemente à elite, conta com Roberto Firmino como um de seus principais reforços. O Al-Hazm também chamou atenção ao trazer Bruno Viana (emprestado pelo Coritiba), Paulo Ricardo e o meia Vina, vindo do Ceará.

A contratação mais cara envolvendo um brasileiro foi a de Neymar, pelo Al-Hilal, que desembolsou 90 milhões de euros (R$ 540 milhões à época) ao PSG, da França. Malcom, que foi contratado também pelo Al-Hilal, por 60 milhões de euros (R$ 315 milhões) e Fabinho, agora no Al-Ittihad, foi comprado do Liverpool por 40 milhões de libras, fecham o pódio no ranking das aquisições mais valiosas de brasileiros da liga. A de Neymar segue sendo a mais cara da história do país saudita.

Brasileiros que se destacam

Os brasileiros se encontram em grandes equipes do Campeonato saudita e dominam a presença das equipes que brigam na parte de cima da tabela. O Al-Hilal, atual líder da competição, é o segundo time que mais tem jogadores do Brasil com quatro jogadores, empatado com o Al-Nassr, time onde joga o craque português Cristiano Ronaldo, que é o favorito nas apostas no Campeonato Arábia Saudita Divisão 1 para terminar como artilheiro da competição. Apenas o Al-Tawooun conta com mais atletas nascidos no Brasil, cinco. No Al-Hilal, os atacantes Marcos Leonardo e Malcom e o lateral esquerdo Renan Lodi são titulares absolutos do time comandado pelo técnico português Jorge Jesus.

Entre os destaques da temporada passada, Anderson Talisca, do Al-Nassr, foi o brasileiro que mais marcou na competição, com 16 gols, ficando em sexto lugar entre todos os jogadores da liga saudita. Já na época 2024/25, Marcos Leonardo é o jogador natural do Brasil com mais gols, com oito, e fica em oitavo entre os artilheiros da Saudi Pro League até o momento na temporada.

Brasileiros por clube na Saudi Pro League

Al-Ittihad

• Fabinho: volante

Al-Hilal

• Malcom: atacante

• Marcos Leonardo: atacante

• Neymar: atacante

• Renan Lodi: lateral esquerdo

Al-Ahli

• Alexsander: volante

• Roger Ibañez: zagueiro

• Roberto Firmino: atacante

Al-Nassr

• Anderson Talisca: meia-atacante

• Ângelo: atacante

• Bento: goleiro

• Wesley: atacante

Al-Shabab

• Robert Renan: zagueiro

Al-Ettifaq

• Vitinho: meia-atacante

Al-Tawooun

• Andrei Girotto: zagueiro

• Flávio: meia

• João Pedro: atacante

• Mailson: goleiro

• Mateus: atacante

Al-Riyadh

• Lucas Kal: volante

Al-Kholood

• Marcelo Grohe: goleiro

Al-Fayha

• Rangel: lateral esquerdo

Al-Okhdood

• Diogo Ferreira: lateral esquerdo

• Paulo Vítor: goleiro

• Petros: volante

Neymar pode estar de saída

O grande nome entre os brasileiros que jogam na Liga da Arábia Saudita é Neymar. O craque que já foi terceiro melhor jogador do mundo chegou ao Al-Hilal cercado de expectativas, mas não conseguiu corresponder. Isso porque o camisa 10 da Seleção Brasileira sofreu com muitas lesões no futebol saudita. Desde que foi anunciado pelo time comandado pelo técnico Jorge Jesus, Neymar fez apenas sete partidas e marcou apenas um gol.

O atacante sofreu uma grave lesão no joelho em uma partida da Seleção Brasileira diante do Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e ficou de fora por mais de um ano. Contudo, na segunda partida após seu retorno, Neymar voltou a se machucar e não joga desde novembro de 2024.

Neymar teve seu nome ligado ao Inter Miami, dos Estados Unidos, para reeditar o histórico trio MSN ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, que fizeram história pelo Barcelona ao serem campeões da Liga dos Campeões na temporada 2014/15. Um retorno ao Santos, clube no qual o atacante foi revelado, está bem próximo de acontecer.

O Peixe busca um acordo visando colocar Neymar novamente em evidência há poucos meses da Copa do Mundo de 2026, que o craque já anunciou ter vontade de disputar e que será sua última participação no torneio. Segundo informações, o Flamengo também teria interesse em contar com o jogador.

