Porto Alegre Dmae inicia análise de propostas nas licitações para proteção contra cheias em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Concorrências públicas abertas pelo Departamento visam sequência das obras de reforço do sistema Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) analisa as propostas feitas entre a segunda-feira (20), e esta quarta-feira (22), nos processos licitatórios que visam execução de obras de melhorias do sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre. Com isso, os vencedores das concorrências públicas devem ser definidos nas próximas semanas.

“Nossa equipe está estudando, detalhadamente, todas as propostas recebidas. O objetivo é garantir a execução dos projetos conforme especificado no edital, dentro do menor tempo possível, considerando a complexidade destes empreendimentos”, explica o diretor-geral Interino do Dmae, Darcy Nunes dos Santos.

Na segunda-feira, foi encerrado o período de envio de propostas para as obras de substituição das comportas 11, 12 e 14, localizadas na avenida Castelo Branco. Ao todo, quatro empresas apresentaram interesse. O valor de referência do projeto, definido pelo corpo técnico do Dmae, é de R$ 9 milhões.

Já na terça, 21, foram formalizadas sete propostas para a realização de obras nas Ebaps (Estações de Bombeamento de Águas Pluviais) 12, 17, 18 e 20. As casas de bombas – localizadas nos bairros Praia de Belas, Centro Histórico e Sarandi – serão as primeiras unidades resilientes a cheias do Guaíba na cidade. O valor de referência da licitação é de R$ 51,9 milhões.

Por fim, nesta quarta-feira, o Departamento recebeu três propostas na concorrência pública que prevê o fechamento definitivo das comportas 8, 9, 10 e 13 – passagens localizadas na avenida Castelo Branco, que deixarão de existir após as obras. Neste caso, o valor de referência do certame foi fixado em R$ 3,5 milhões.

Projetos

O Dmae permanece atuando na conclusão dos projetos de engenharia que possibilitarão a abertura das demais licitações necessárias para reforço da proteção de cheias na cidade. No caso das casas de bomba, as concorrências serão divididas em lotes de quatro unidades cada. Os processos serão conduzidos, concomitantemente às obras que já estão em andamento, ao longo de 2025.

2025-01-22