Rio Grande do Sul Polícia Federal apreende notas falsas enviadas através dos Correios no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Foram recolhidas 37 notas de R$ 100, todas com indícios de falsidade Foto: Polícia Federal/Divulgação Foto: Polícia Federal/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (22), uma mulher que havia recebido uma encomenda contendo cédulas falsas, no município de Cruz Alta.

Após receber informações do envio de uma remessa suspeita de conter cédulas falsas, policiais federais passaram a monitorar a entrega. A destinatária foi abordada pela equipe policial após receber o envelope. Na ação, foram apreendidas 37 notas de R$ 100, todas com indícios de falsidade, especialmente pela numeração repetida.

A detida foi conduzida à Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo, onde foi indiciada pelo crime de moeda falsa e encaminhada ao Presídio Estadual.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-federal-apreende-notas-falsas-enviadas-atraves-dos-correios-no-interior-do-rio-grande-do-sul/

Polícia Federal apreende notas falsas enviadas através dos Correios no interior do Rio Grande do Sul

2025-01-22