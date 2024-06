Brasil Brasil é recordista em rotas domésticas mais voadas na América Latina

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cinco dos dez trajetos mais voados na região do continente americano são brasileiros. (Foto: Arquivo/MTur)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um estudo feito pela Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) divulgou os trajetos aéreos mais voados da América-Latina e o Brasil dominou o cenário. Metade das rotas domésticas mais voadas são do território brasileiro. O trecho Rio-São Paulo foi o que mais apareceu no levantamento, registrando um fluxo de 556.952 passageiros só em abril deste ano.

De acordo com o levantamento da ALTA, 38,8 milhões de passageiros aéreos viajaram na América Latina e Caribe (ALC) em abril de 2024, 7,4% a mais do que 2023. O mercado doméstico alcançou 20,5 milhões de passageiros, representando um aumento de 5,1%, em relação a abril de 2023. E o Brasil teve destaque, registrando 7,2 milhões de passageiros, um crescimento de 4%, comparado ao mesmo mês do ano anterior.

A ponte-aérea Rio de Janeiro – São Paulo movimentou 556.952 passageiros no mês de abril, o que representa um crescimento de 5% em relação a 2023. Em segundo lugar das rotas brasileiras ficou Porto Alegre – São Paulo, com 347.272 mil passageiros, um aumento de 3% em relação ao ano passado. Em seguida vem as rotas de Brasília – São Paulo, com crescimento de 11%; Belo Horizonte – São Paulo, com aumento de 4%; Recife – São Paulo, com alta de 22%; Curitiba – São Paulo, 13% de aumento e São Paulo – Salvador, com 4% maior que o mesmo período do ano passado.

Incentivo

O Ministério do Turismo atua para incentivar os brasileiros a viajarem mais pelo país. Uma das ações é o “Conheça o Brasil: Voando”, parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e as principais companhias do setor. O programa envolve a ampliação da oferta de novos voos e rotas, a possibilidade de “stopover”, adesivagem de aviões com imagens de destinos nacionais e a divulgação de áudios nos aviões, estimulando visitas a atrativos do país.

Já o “Conheça o Brasil: Realiza” permite o acesso de correntistas do Banco do Brasil a uma linha de crédito voltada à aquisição de serviços turísticos, com condições diferenciadas. O trabalho do MTur também engloba o “Conheça o Brasil: Cívico”. A iniciativa, que motiva estudantes, professores e pesquisadores a visitarem destinos conectados à história brasileira, tem um projeto-piloto desenvolvido em Brasília (DF) e cidades do entorno da capital federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/brasil-e-recordista-em-rotas-domesticas-mais-voadas-na-america-latina/

Brasil é recordista em rotas domésticas mais voadas na América Latina

2024-06-19