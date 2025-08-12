Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Esporte Brasil é superado pelo Japão e enfrentará Coreia do Sul nas oitavas do Mundial Sub-21

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Apesar da derrota, o Brasil garantiu vaga nas oitavas com três vitórias na fase de grupos e agora mira a recuperação contra a Coreia do Sul.

Foto: Divulgação/Volleyball World
Foto: Divulgação/Volleyball World

O Brasil foi derrotado pelo Japão nesta terça-feira (12) por 3 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/17, 25/22 e 25/22, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Mundial Sub-21 de vôlei masculino. Com o resultado, a seleção brasileira encerra sua participação na primeira fase na segunda colocação do Grupo D e enfrentará a Coreia do Sul nas oitavas de final, nesta quarta-feira (13). O horário da partida ainda será definido pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

O Grupo D foi composto por Brasil, Japão, Tunísia, Tailândia, Chile e Bulgária. A derrota para os japoneses impediu que o Brasil terminasse como líder da chave, mas a equipe garantiu vaga entre os quatro melhores do grupo, avançando para a fase eliminatória.

A fase preliminar do Mundial Sub-21 conta com 24 seleções divididas em quatro grupos (A, B, C e D), cada um com seis equipes. A disputa é em formato de pontos corridos, com cada seleção jogando cinco partidas ao longo de cinco dias consecutivos. As quatro melhores equipes de cada grupo avançam para as oitavas de final, enquanto as duas últimas colocadas disputam os playoffs pelas posições de 17º a 24º.

Grupos do Mundial Sub-21

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
Indonésia China Itália Brasil
Argentina Estados Unidos Turquia Japão
Sérvia México Egito Tunísia
Porto Rico República Dominicana Polônia Tailândia
Canadá Coreia do Sul Argélia Chile
Vietnã Croácia República Tcheca Bulgária

A expectativa agora é pela definição dos confrontos das oitavas, que prometem jogos intensos e decisivos. O Brasil segue na briga pelo título e terá pela frente a Coreia do Sul, adversário que também mostrou força na fase de grupos.

https://www.osul.com.br/brasil-e-superado-pelo-japao-e-enfrentara-coreia-do-sul-nas-oitavas-do-mundial-sub-21/ Brasil é superado pelo Japão e enfrentará Coreia do Sul nas oitavas do Mundial Sub-21 2025-08-12
