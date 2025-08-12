Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Fórmula 1: Gabriel Bortoleto brilha em temporada de estreia e é cotado como melhor novato

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

O brasileiro é o único novato a pontuar em três corridas consecutivas nesta temporada, mesmo pilotando o carro da equipe que foi lanterna em 2024.

Foto: Reprodução/Redes Sociais
O brasileiro é o único novato a pontuar em três corridas consecutivas nesta temporada, mesmo pilotando o carro da equipe que foi lanterna em 2024.(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Gabriel Bortoleto vem protagonizando uma das histórias mais surpreendentes da Fórmula 1 2025. Em sua temporada de estreia pela Sauber, o piloto brasileiro superou um início difícil e agora soma 14 pontos no Mundial, com atuações consistentes que o colocam como um dos principais novatos do ano. Pontuando em três das últimas quatro corridas, Bortoleto impressiona não apenas pela performance nas pistas, mas também pela postura madura fora delas.

O bom momento do brasileiro ganhou elogios de peso. O tetracampeão mundial Sebastian Vettel, em entrevista ao Lance!, celebrou a nova geração de pilotos e destacou o desempenho de Bortoleto como um dos mais promissores da temporada.

“Eu acho que, para ser honesto, todos os novatos deste ano estão fazendo um bom trabalho até agora. Então, é emocionante assistir e é bom ver diferentes nomes. Os jovens vindo e fazendo um bom trabalho e incomodando alguns dos mais velhos”, comentou Vettel.

Ao lado do experiente Nico Hulkenberg, Bortoleto enfrenta uma temporada de reconstrução com a Sauber, equipe que terminou na última colocação em 2024. Mesmo com um carro limitado, o brasileiro vem se destacando e já ultrapassou nomes como Yuki Tsunoda (10 pontos) e Oliver Bearman (8 pontos) no campeonato.

Na última corrida, realizada em 3 de agosto, Bortoleto foi eleito o piloto de destaque do dia. Apesar de conquistar apenas uma posição em relação ao grid de largada, sua atuação foi marcada por agressividade, inteligência estratégica e uma única parada eficiente — o suficiente para garantir mais oito pontos e consolidar sua evolução.

Vettel, que conhece bem os desafios de adaptação na Fórmula 1, elogiou a trajetória de Bortoleto e reforçou a importância do tempo para o desenvolvimento de um piloto novato:

“Eu acho que ele precisa manter os pés no chão, mas ele está fazendo um bom trabalho. Tomou um pouco de tempo para se acostumar, mas está ficando mais e mais consistente. Mais em casa e mais familiar com o time”, afirmou o alemão.

Com passagens por cinco escuderias — Toro Rosso, Red Bull Racing, Ferrari, Aston Martin e BMW Sauber — Vettel entende como poucos o processo de adaptação e evolução dentro da elite do automobilismo.

Para a próxima temporada, Bortoleto enfrentará mais uma grande mudança: a transição da Sauber para Audi. Com novo nome, estrutura e regulamento, o brasileiro terá a missão de se adaptar novamente e manter o ritmo de crescimento.

“Obviamente, há muitas coisas que são diferentes na Fórmula 1 quando você começa. Então, dê-lhe o tempo. Eu acho que ele vai ter o tempo. E nós veremos no ano que vem uma grande mudança para o time, com um nome diferente, pessoas diferentes e expectativas diferentes”, concluiu Vettel.

Com títulos consecutivos na F3 e F2, Bortoleto chegou à Fórmula 1 sem grandes expectativas por parte do público, mas vem conquistando respeito e admiração a cada etapa. A consistência, a maturidade e a capacidade de extrair o máximo de um carro limitado fazem do brasileiro um nome a ser observado de perto — não apenas como promessa, mas como realidade.

 

