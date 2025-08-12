Inter Inter mira quartas da Libertadores e premiação milionária

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o Inter chega embalado pela vitória sobre o Bragantino. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o Inter chega embalado pela vitória sobre o Bragantino. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter entra em campo nesta quarta-feira (13) contra o Flamengo, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores 2025, às 21h30min. A partida marca o início de uma fase decisiva para o Colorado, que busca não apenas avançar no torneio continental, mas também consolidar um projeto esportivo ambicioso e financeiramente estratégico.

Apesar da recente eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense, o Inter chega embalado para as oitavas da Libertadores. A vitória fora de casa sobre o Bragantino, com dois gols do jovem Ricardo Mathias — joia da base colorada — reacendeu o entusiasmo da torcida. Do outro lado, o Flamengo também foi eliminado da mesma competição, o que equilibra ainda mais o confronto. Com confiança renovada e apoio das arquibancadas, o Colorado tem motivos reais para acreditar na classificação às quartas de final.

A classificação para as quartas de final da Libertadores renderá ao Inter US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9,2 milhões), valor que se soma aos US$ 4,25 milhões já garantidos pela participação na fase de grupos e nas oitavas. Caso avance até a final, o Colorado poderá acumular até R$ 129,9 milhões em premiações — um montante que representa um reforço significativo para o planejamento financeiro do clube.

Premiação por fase — Libertadores 2025:

Fase Valor em US$ Valor em R$ (aprox.) Fase de grupos 3 milhões R$ 16,2 milhões Vitória na fase de grupos 330 mil por vitória R$ 1,78 milhão por vitória Oitavas de final 1,25 milhão R$ 6,76 milhões Quartas de final 1,7 milhão R$ 9,2 milhões Semifinal 2,3 milhões R$ 12,4 milhões Vice-campeão 7 milhões R$ 37,8 milhões Campeão 24 milhões R$ 129,9 milhões

A torcida colorada, conhecida por sua paixão e presença marcante, já esgotou os ingressos para o jogo de volta no Beira-Rio, marcado para o dia 20 de agosto. A mobilização reflete a esperança de que o Inter possa repetir os feitos de 2006 e 2010, quando conquistou a América.

Com elenco renovado, jovens promissores e uma comissão técnica sob pressão, o Internacional vive um momento de definição. A Libertadores 2025 pode ser o palco da retomada definitiva do Colorado — dentro e fora das quatro linhas.

