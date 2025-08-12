Terça-feira, 12 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025
Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o Inter chega embalado pela vitória sobre o Bragantino.Foto: Ricardo Duarte/Internacional
O Inter entra em campo nesta quarta-feira (13) contra o Flamengo, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores 2025, às 21h30min. A partida marca o início de uma fase decisiva para o Colorado, que busca não apenas avançar no torneio continental, mas também consolidar um projeto esportivo ambicioso e financeiramente estratégico.
Apesar da recente eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense, o Inter chega embalado para as oitavas da Libertadores. A vitória fora de casa sobre o Bragantino, com dois gols do jovem Ricardo Mathias — joia da base colorada — reacendeu o entusiasmo da torcida. Do outro lado, o Flamengo também foi eliminado da mesma competição, o que equilibra ainda mais o confronto. Com confiança renovada e apoio das arquibancadas, o Colorado tem motivos reais para acreditar na classificação às quartas de final.
A classificação para as quartas de final da Libertadores renderá ao Inter US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9,2 milhões), valor que se soma aos US$ 4,25 milhões já garantidos pela participação na fase de grupos e nas oitavas. Caso avance até a final, o Colorado poderá acumular até R$ 129,9 milhões em premiações — um montante que representa um reforço significativo para o planejamento financeiro do clube.
Premiação por fase — Libertadores 2025:
|Fase
|Valor em US$
|Valor em R$ (aprox.)
|Fase de grupos
|3 milhões
|R$ 16,2 milhões
|Vitória na fase de grupos
|330 mil por vitória
|R$ 1,78 milhão por vitória
|Oitavas de final
|1,25 milhão
|R$ 6,76 milhões
|Quartas de final
|1,7 milhão
|R$ 9,2 milhões
|Semifinal
|2,3 milhões
|R$ 12,4 milhões
|Vice-campeão
|7 milhões
|R$ 37,8 milhões
|Campeão
|24 milhões
|R$ 129,9 milhões
A torcida colorada, conhecida por sua paixão e presença marcante, já esgotou os ingressos para o jogo de volta no Beira-Rio, marcado para o dia 20 de agosto. A mobilização reflete a esperança de que o Inter possa repetir os feitos de 2006 e 2010, quando conquistou a América.
Com elenco renovado, jovens promissores e uma comissão técnica sob pressão, o Internacional vive um momento de definição. A Libertadores 2025 pode ser o palco da retomada definitiva do Colorado — dentro e fora das quatro linhas.