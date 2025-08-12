Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Polícia Civil investiga vazamento de dados sigilosos sobre caso de abuso no RS

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

As autoridades destacam que as investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos e mapear a extensão do vazamento de dados.

Foto: Divulgação/PCRS
As autoridades destacam que as investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos e mapear a extensão do vazamento de dados. (Foto: Divulgação/PCRS)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul apura o vazamento de informações sigilosas de um processo judicial que envolve uma adolescente vítima de abuso sexual.

Na manhã desta terça-feira (12), agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Pelotas, Rio Grande, Montenegro, Arvorezinha e Imbituba (SC). Foram recolhidos HDs e telefones celulares. Entre os investigados estão dois adultos, de 20 anos, e dois adolescentes.

De acordo com as investigações, um homem de 21 anos — já preso por suspeita de cometer o abuso — teria ordenado a integrantes de um grupo que invadissem o sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS) para obter depoimentos e provas do caso.

O material acessado ilegalmente foi divulgado na internet e, segundo a polícia, enviado diretamente à vítima como forma de intimidação. A motivação, conforme apuração, estaria ligada a um ato de vingança.

Além da invasão ao sistema do TJ-RS, o grupo é suspeito de comercializar informações do banco de dados do sistema de consultas integradas.

Os adolescentes devem responder por ato infracional análogo aos crimes de invasão dolosa de sistema informático, associação criminosa e divulgação de conteúdo pornográfico envolvendo menor de idade.

Já os dois adultos são investigados pelos mesmos delitos, acrescidos de corrupção de menores.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo, com apoio do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC).

As autoridades destacam que as investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos e mapear a extensão do vazamento de dados.

