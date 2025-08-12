Inter Gurias Coloradas enfrentam o Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil Feminina

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Nas oitavas da Copa do Brasil, o Inter contará com o fator casa para buscar a classificação. Foto: Divulgação/SCI Nas oitavas da Copa do Brasil, o Inter contará com o fator casa para buscar a classificação. (Foto: Divulgação/SCI) Foto: Divulgação/SCI

O Inter conheceu, na manhã desta terça-feira (12), seu próximo desafio na Copa do Brasil Feminina 2025. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o Fluminense foi definido como adversário das Gurias Coloradas nas oitavas de final. A data base para o confronto é 17 de setembro, com o calendário oficial a ser divulgado em breve pela entidade.

A partida será em jogo único, e o Colorado terá a vantagem de atuar como mandante, repetindo o cenário da terceira fase. Quem avançar às quartas de final garante uma premiação de R$ 60 mil.

O Inter estreou na competição na terceira fase, enfrentando o 3B da Amazônia no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre. Com boa atuação, as Gurias Coloradas venceram por 3 a 1 e garantiram vaga nas oitavas.

Apesar da retomada da Copa do Brasil Feminina pela CBF, a competição ainda sofre com disparidades em relação ao torneio masculino. Enquanto o campeão da versão masculina pode faturar até R$ 101,2 milhões, o título feminino rende no máximo R$ 1,38 milhão — uma diferença de 73 vezes.

Premiação da Copa do Brasil Feminina 2025

A distribuição de valores na competição feminina é a seguinte:

Fase Premiação 1ª fase R$ 25 mil 2ª fase R$ 35 mil 3ª fase R$ 40 mil Oitavas de final R$ 50 mil Quartas de final R$ 60 mil Semifinais R$ 70 mil Final (participação) R$ 100 mil Vice-campeão R$ 500 mil Campeão R$ 1 milhão Total possível R$ 1,38 milhão

Como o Inter iniciou sua trajetória na terceira fase, o valor máximo que pode alcançar é de R$ 1,32 milhão.

Com o Fluminense no caminho, as Gurias Coloradas terão mais um teste importante na busca pelo título inédito. A equipe vem embalada pela vitória na estreia e conta com o apoio da torcida para seguir firme na competição.

