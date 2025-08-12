Terça-feira, 12 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025
O Inter conheceu, na manhã desta terça-feira (12), seu próximo desafio na Copa do Brasil Feminina 2025. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o Fluminense foi definido como adversário das Gurias Coloradas nas oitavas de final. A data base para o confronto é 17 de setembro, com o calendário oficial a ser divulgado em breve pela entidade.
A partida será em jogo único, e o Colorado terá a vantagem de atuar como mandante, repetindo o cenário da terceira fase. Quem avançar às quartas de final garante uma premiação de R$ 60 mil.
O Inter estreou na competição na terceira fase, enfrentando o 3B da Amazônia no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre. Com boa atuação, as Gurias Coloradas venceram por 3 a 1 e garantiram vaga nas oitavas.
Apesar da retomada da Copa do Brasil Feminina pela CBF, a competição ainda sofre com disparidades em relação ao torneio masculino. Enquanto o campeão da versão masculina pode faturar até R$ 101,2 milhões, o título feminino rende no máximo R$ 1,38 milhão — uma diferença de 73 vezes.
Premiação da Copa do Brasil Feminina 2025
A distribuição de valores na competição feminina é a seguinte:
|Fase
|Premiação
|1ª fase
|R$ 25 mil
|2ª fase
|R$ 35 mil
|3ª fase
|R$ 40 mil
|Oitavas de final
|R$ 50 mil
|Quartas de final
|R$ 60 mil
|Semifinais
|R$ 70 mil
|Final (participação)
|R$ 100 mil
|Vice-campeão
|R$ 500 mil
|Campeão
|R$ 1 milhão
|Total possível
|R$ 1,38 milhão
Como o Inter iniciou sua trajetória na terceira fase, o valor máximo que pode alcançar é de R$ 1,32 milhão.
Com o Fluminense no caminho, as Gurias Coloradas terão mais um teste importante na busca pelo título inédito. A equipe vem embalada pela vitória na estreia e conta com o apoio da torcida para seguir firme na competição.