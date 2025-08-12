Terça-feira, 12 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Gurias Coloradas enfrentam o Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil Feminina

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Nas oitavas da Copa do Brasil, o Inter contará com o fator casa para buscar a classificação.

Foto: Divulgação/SCI
Nas oitavas da Copa do Brasil, o Inter contará com o fator casa para buscar a classificação. (Foto: Divulgação/SCI)

O Inter conheceu, na manhã desta terça-feira (12), seu próximo desafio na Copa do Brasil Feminina 2025. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o Fluminense foi definido como adversário das Gurias Coloradas nas oitavas de final. A data base para o confronto é 17 de setembro, com o calendário oficial a ser divulgado em breve pela entidade.

A partida será em jogo único, e o Colorado terá a vantagem de atuar como mandante, repetindo o cenário da terceira fase. Quem avançar às quartas de final garante uma premiação de R$ 60 mil.

O Inter estreou na competição na terceira fase, enfrentando o 3B da Amazônia no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre. Com boa atuação, as Gurias Coloradas venceram por 3 a 1 e garantiram vaga nas oitavas.

Apesar da retomada da Copa do Brasil Feminina pela CBF, a competição ainda sofre com disparidades em relação ao torneio masculino. Enquanto o campeão da versão masculina pode faturar até R$ 101,2 milhões, o título feminino rende no máximo R$ 1,38 milhão — uma diferença de 73 vezes.

Premiação da Copa do Brasil Feminina 2025

A distribuição de valores na competição feminina é a seguinte:

Fase Premiação
1ª fase R$ 25 mil
2ª fase R$ 35 mil
3ª fase R$ 40 mil
Oitavas de final R$ 50 mil
Quartas de final R$ 60 mil
Semifinais R$ 70 mil
Final (participação) R$ 100 mil
Vice-campeão R$ 500 mil
Campeão R$ 1 milhão
Total possível R$ 1,38 milhão

Como o Inter iniciou sua trajetória na terceira fase, o valor máximo que pode alcançar é de R$ 1,32 milhão.

Com o Fluminense no caminho, as Gurias Coloradas terão mais um teste importante na busca pelo título inédito. A equipe vem embalada pela vitória na estreia e conta com o apoio da torcida para seguir firme na competição.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Copa do Brasil Feminina define confrontos das oitavas
Polícia Civil investiga vazamento de dados sigilosos sobre caso de abuso no RS
https://www.osul.com.br/gurias-coloradas-enfrentam-o-fluminense-nas-oitavas-da-copa-do-brasil-feminina/ Gurias Coloradas enfrentam o Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil Feminina 2025-08-12
Deixe seu comentário

Últimas

Política Presidente da Câmara dos Deputados “lava as mãos” com punição de motinados e foro deve ficar de fora de votações nesta semana
Grêmio Grêmio vive crise pós-pausa e tem a segunda pior campanha do Brasileirão desde a retomada
Mundo Primeiro-ministro de Israel diz que vai autorizar a saída de palestinos da Faixa de Gaza
Esporte Fórmula 1: Gabriel Bortoleto brilha em temporada de estreia e é cotado como melhor novato
Esporte Brasil é superado pelo Japão e enfrentará Coreia do Sul nas oitavas do Mundial Sub-21
Inter Inter mira quartas da Libertadores e premiação milionária
Rio Grande do Sul Polícia Civil investiga vazamento de dados sigilosos sobre caso de abuso no RS
Esporte Copa do Brasil Feminina define confrontos das oitavas
Brasil Esmeraldas e R$ 1 milhão em dinheiro vivo são apreendidos em operação contra dono da Ultrafarma
Rio Grande do Sul Volta às aulas após recesso de inverno acende alerta para risco de reintrodução do sarampo no RS
Pode te interessar

Inter Inter mira quartas da Libertadores e premiação milionária

Inter Fernando rescinde com o Inter e deve encerrar carreira após tratamento em Goiânia

Inter Boa atuação de Ricardo Mathias levanta debate sobre a sua utilização no Inter

Inter Inter inicia a preparação para o duelo decisivo contra o Flamengo pela Libertadores