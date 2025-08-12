Terça-feira, 12 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025
Além da vaga na final, as equipes disputam uma premiação que pode chegar a R$ 1,38 milhão para a campeã.Foto: Divulgação/CBF
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta terça-feira (12) o sorteio oficial dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025. Com 16 clubes classificados, a competição entra em sua fase decisiva, com previsão de final para o dia 19 de novembro. Os confrontos serão em jogo único, e os clubes listados à esquerda terão o mando de campo.
Entre os destaques, o Internacional enfrentará o Fluminense em Porto Alegre, enquanto gigantes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo também seguem vivos na briga pelo título.
Confrontos das oitavas de final — Copa do Brasil Feminina 2025
|Mandante
|Visitante
|Bahia
|Atlético-MG
|Internacional
|Fluminense
|Corinthians
|Juventude
|Red Bull Bragantino
|Atlético Piauiense
|Palmeiras
|América-MG
|Sport
|Realidade Jovem-SP
|São Paulo
|Flamengo
|Ferroviária
|Vitória
A Copa do Brasil Feminina 2025 oferece uma estrutura de premiação que recompensa as equipes desde as fases iniciais. Os valores aumentam conforme o avanço na competição, com o campeão podendo faturar até R$ 1,38 milhão. As finalistas recebem R$ 100 mil apenas pela participação na decisão, enquanto o vice-campeão leva R$ 500 mil e o vencedor embolsa R$ 1 milhão.
Premiação por fase:
|Fase
|Valor (R$)
|1ª fase
|25 mil
|2ª fase
|35 mil
|3ª fase
|40 mil
|Oitavas de final
|50 mil
|Quartas de final
|60 mil
|Semifinais
|70 mil
|Final (participação)
|100 mil
|Vice-campeão
|500 mil
|Campeão
|1 milhão
|Total possível
|1,38 milhão
Clubes classificados para as oitavas
Palmeiras (venceu Avaí Kindermann)
Ferroviária (venceu Coritiba)
Vitória (venceu Mixto-MT)
Internacional (venceu 3B da Amazônia)
Atlético Piauiense (venceu São José)
São Paulo (venceu Vasco)
Sport (venceu Manaus)
Bahia (venceu Grêmio)
Fluminense (venceu Brasil de Farroupilha)
Juventude (venceu Fortaleza)
Real Brasília (venceu Atlético-MG)
América-MG (venceu Santos)
Bragantino (venceu Botafogo)
Flamengo (venceu Operário-MS)
Corinthians (venceu Cruzeiro)
Realidade Jovem-SP (venceu Pinda)
Calendário da reta final
Quartas de final: 24 de setembro
Semifinais: 5 de novembro
Final (jogo único): 19 de novembro
Com grandes clubes na disputa e jogos eliminatórios pela frente, a Copa do Brasil Feminina promete emoção, visibilidade e crescimento para o futebol feminino nacional. A expectativa é de partidas equilibradas e cada vez mais competitivas rumo à grande decisão.