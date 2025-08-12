Esporte Copa do Brasil Feminina define confrontos das oitavas

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Além da vaga na final, as equipes disputam uma premiação que pode chegar a R$ 1,38 milhão para a campeã. Foto: Divulgação/CBF Além da vaga na final, as equipes disputam uma premiação que pode chegar a R$ 1,38 milhão para a campeã. (Foto: Divulgação/CBF) Foto: Divulgação/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta terça-feira (12) o sorteio oficial dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025. Com 16 clubes classificados, a competição entra em sua fase decisiva, com previsão de final para o dia 19 de novembro. Os confrontos serão em jogo único, e os clubes listados à esquerda terão o mando de campo.

Entre os destaques, o Internacional enfrentará o Fluminense em Porto Alegre, enquanto gigantes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo também seguem vivos na briga pelo título.

Confrontos das oitavas de final — Copa do Brasil Feminina 2025

Mandante Visitante Bahia Atlético-MG Internacional Fluminense Corinthians Juventude Red Bull Bragantino Atlético Piauiense Palmeiras América-MG Sport Realidade Jovem-SP São Paulo Flamengo Ferroviária Vitória

A Copa do Brasil Feminina 2025 oferece uma estrutura de premiação que recompensa as equipes desde as fases iniciais. Os valores aumentam conforme o avanço na competição, com o campeão podendo faturar até R$ 1,38 milhão. As finalistas recebem R$ 100 mil apenas pela participação na decisão, enquanto o vice-campeão leva R$ 500 mil e o vencedor embolsa R$ 1 milhão.

Premiação por fase:

Fase Valor (R$) 1ª fase 25 mil 2ª fase 35 mil 3ª fase 40 mil Oitavas de final 50 mil Quartas de final 60 mil Semifinais 70 mil Final (participação) 100 mil Vice-campeão 500 mil Campeão 1 milhão Total possível 1,38 milhão

Clubes classificados para as oitavas

Palmeiras (venceu Avaí Kindermann)

Ferroviária (venceu Coritiba)

Vitória (venceu Mixto-MT)

Internacional (venceu 3B da Amazônia)

Atlético Piauiense (venceu São José)

São Paulo (venceu Vasco)

Sport (venceu Manaus)

Bahia (venceu Grêmio)

Fluminense (venceu Brasil de Farroupilha)

Juventude (venceu Fortaleza)

Real Brasília (venceu Atlético-MG)

América-MG (venceu Santos)

Bragantino (venceu Botafogo)

Flamengo (venceu Operário-MS)

Corinthians (venceu Cruzeiro)

Realidade Jovem-SP (venceu Pinda)

Calendário da reta final

Quartas de final: 24 de setembro

Semifinais: 5 de novembro

Final (jogo único): 19 de novembro

Com grandes clubes na disputa e jogos eliminatórios pela frente, a Copa do Brasil Feminina promete emoção, visibilidade e crescimento para o futebol feminino nacional. A expectativa é de partidas equilibradas e cada vez mais competitivas rumo à grande decisão.

