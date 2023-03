Economia Brasil e Uruguai falam em trabalhar em conjunto para concretizar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

Ministros do Brasil e do Uruguai durante uma reunião realizada em Brasília. (Foto: Diogo Zacarias)

Ministros do Brasil e do Uruguai se comprometeram a atuar juntos para conseguir concretizar o acordo entre Mercosul e UE (União Europeia) durante uma reunião realizada em Brasília, na terça-feira (7).

Participaram do encontro os chanceleres dos dois países, Mauro Vieira e Francisco Bustillo, os ministros da Economia, Fernando Haddad e Azucena Arbeleche, e outros titulares de pastas de infraestrutura.

“Entendemos que há amplo espaço para trabalharmos juntos nessa agenda externa do bloco, em busca de uma melhor inserção internacional dos nossos países. Nesse sentido, trabalharemos juntos na negociação do acordo Mercosul-União Europeia”, ressaltaram em nota oficial.

Os ministros ainda pontuaram que trabalharão “ativamente em busca de acordos comerciais equilibrados com outros países e blocos e em questões centrais como a eliminação de barreiras ao comércio, a melhoria da infraestrutura e o fomento do desenvolvimento sustentável”.

Os representantes ainda se comprometeram em “impulsionar o atual processo de modernização do Mercosul”. “Precisamos de um Mercosul que beneficie as nossas sociedades e que seja aberto e integrado ao mundo. Concordamos em aprofundar a integração intrabloco e em buscar a ampliação da rede de acordos externos”, adicionaram ainda os ministros.

Comunicado

Já o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou nesta quarta-feira (8) um Comunicado Conjunto emitido por ocasião de uma reunião entre os negociadores-chefes do acordo. Leia na íntegra: “Nos dias 7 e 8 de março, foi realizada na cidade de Buenos Aires reunião dos negociadores-chefes do Acordo Mercosul – União Europeia. A delegação do Mercosul, presidida pela República Argentina, contou com a participação dos quatro Coordenadores Nacionais do bloco. Já a delegação europeia foi presidida pelos seus negociadores-chefes do Serviço Exterior e da Direção-Geral do Comércio da União Europeia. As conversas giraram em torno das três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental) como marco para o aprofundamento da associação birregional. Diante do novo cenário político e econômico global, conscientes da importância estratégica do relacionamento birregional, ambas as delegações concordaram com a importância de intensificar o diálogo para chegar a um acordo mutuamente benéfico e equilibrado. Para tanto, acordaram um cronograma de trabalho para o semestre corrente”. As informações são da agência de notícias Ansa e do Ministério das Relações Exteriores.

